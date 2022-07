Saldi estivi: ultimi giorni! Ecco cosa conviene acquistare, e in fretta!

I saldi estivi stanno per volgere al termine! Ma anche durante gli ultimi giorni possiamo fare dei veri affari! Leggi questa guida di stile targata CheDonna per scoprire come risparmiare ed essere al passo con le tendenze più IN del momento!

Abbiamo sempre acquistato poco durante i saldi perché abbiamo sbagliato meccanismo! Esatto, perché per fare degli affari durante i saldi, soprattutto quelli estivi, bisogna conoscere i segreti del mestiere. Ad esempio, cosa è meglio acquistare durante gli ultimi giorni dei saldi a luglio?

Quante volte ci è capitato di partire cariche da casa, insieme alle nostre amiche, recarci nel nostro negozio preferito il primo giorno di saldi pronte ad assalire le pareti pur di accaparrarci l’affare migliore, tornare a casa ed essere insoddisfatte dei nostri acquisti? Molto spesso!

Questa è una cosa che è accaduta a tutte noi donne almeno una volta nella vita, ed è del tutto spiegabile con una sola frase: non sappiamo le regole dello shopping con i saldi!

Esatto, perché dietro ai capi che noi vediamo esposti nei negozi ci sono molti fattori che influenzano il nostro shopping: ad esempio l’esposizione dei capi, ma anche la scelta stessa degli abiti da mettere in vendita.

Tutti questi fattori hanno il potere di farci acquistare cose di cui non abbiamo bisogno e probabilmente spendendo di più di quello che avevamo in mente

Da oggi tutto questo cambierà, perché stiamo per conoscere le regole perfette per fare acquisti durante gli ultimi giorni dei saldi estivi e fare dei veri affari! Siete pronte? Iniziamo!

Saldi estivi: via allo shopping invernale! Ecco come fare dei veri affari per la prossima stagione!

Pensiamo a questa come la regola primaria per fare acquisti durante i saldi: tutte le grandi catene di abbigliamento hanno preso un’usanza, ossia quella di scegliere il periodo dei saldi per svuotare i propri magazzini dai vestiti delle collezioni precedenti. Ed è questo il vero motivo per cui in pieno luglio troviamo stivali, cappotti e giubbini. Come poter fare uno shopping conveniente?

Noi che siamo delle vere fashion lover sappiamo bene che le sfilate che annunciano le collezioni future vengono mostrate con largo anticipo, di quasi un anno. Quindi adesso noi conosciamo già ciò che sarà di tendenza in inverno prossimo.

Ma sappiamo anche che i grandi marchi, come Zara o H&M tendono a mettere in vendita con i saldi estivi capi della collezione precedente.

Quindi? Per uno shopping conveniente la cosa migliore è acquistare capi per la prossima stagione. Ad esempio?

jeans : non sono mai abbastanza. I jeans sono in assoluto i capi che più saranno di tendenza per il prossimo inverno e anche i più pratici da utilizzare. Ad esempio possiamo acquistare un modello a vita bassa ma largo in gamba, come spiegano le tendenze.

: non sono mai abbastanza. I jeans sono in assoluto i capi che più saranno di tendenza per il prossimo inverno e anche i più pratici da utilizzare. Ad esempio possiamo acquistare un modello a vita bassa ma largo in gamba, come spiegano le tendenze. set coordinati/abiti cut-out : per le nostre serate invece di acquistare abiti nuovi e spendere tanti soldi per un solo utilizzo, potete acquistare un abito in saldo . Le tendenze parlano chiaro e dicono per il prossimo inverno set coordinati di top e gonne aderenti midi, oppure abiti cut-out.

: per le nostre serate invece di acquistare abiti nuovi e spendere tanti soldi per un solo utilizzo, potete acquistare un abito in saldo . Le tendenze parlano chiaro e dicono per il prossimo inverno set coordinati di top e gonne aderenti midi, oppure abiti cut-out. cappotti e giubbini: che siano oversize e XXL va bene tutto, l’importante è che abbiate il vostro nuovo cappotto o giubbino maxi per la prossima stagione. Recatevi nel vostro negozio preferito e acquistate quel capo che in inverno costa troppo ma che avete sempre desiderato. Farete sicuramente l’affare dell’anno! A proposito, La tuta cut-out della Ferragni sta bene anche sulle tue curve: provare per credere!

Adesso che conoscete tutti i segreti non vi resta che armarvi di pochette, scarpe basse e carta di credito e fare shopping, con i saldi estivi!