Peperoni buoni e alla massima potenza, basta un tocco per trasformarli

Stanno bene con una grigliata, con un arrosto ma anche da soli: i peperoni gratinati al forno con frutta secca vi faranno impazzire

Lavoro manuale quasi nullo, risultato finale eccezionale. Cosa possiamo chiedere di più ad un contorno estivo, naturale, buonissimo? Come i

con frutta secca, ideali da proporre accanto ad una bella grigliata di carne o di pesce, ad un arrosto ma anche come secondo piatto unico.

Dopo che abbiamo comprato dei ben peperoni, carnosi e sodi, tutto quello che dobbiamo fare +è cucinarli nel modo più naturale possibile e questa ricetta lo è.

Peperoni gratinati al forno, frutta secca come se piovesse

Uno dei segreti di questi peperoni gratinati al forno è la frutta secca. Abbiamo usato le mandorle, ma possono anche essere noci, oppure nocciole, sempre tostate, così come i pinoli.

Ingredienti per (4 persone):

2 peperoni rossi

1 peperone giallo

90 g mollica di pane

80 g di mandorle tostate

1 ciuffo di prezzemolo

20 olive nere denocciolate tipo Gaeta

olio di oliva q.b.

2 spicchi di aglio

1 rametto di timo

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Il primo passo è quello di preparare la verdura: quindi laviamo bene i peperoni, spuntiamoli e tagliamoli a metà. Eliminiamo dall’interno tutti i semi e i filamenti, poi tagliamoli a striscioline oppure a rettangolini e teniamo da parte.

Sbricioliamo la mollica di pane fresco e tritiamo grossolanamente al coltello le mandorle già fatte tostare in padella (il peso è quello del prodotto già senza guscio).Poi tagliamo anche a metà le olive, se sono abbastanza grandi, altrimenti lasciamole intere.

Ora siamo siano pronti per assemblare la ricetta e cuocerla. Prendiamo una teglia ampia, ricopriamo il fondo con un foglio di carta forno e appoggiamo le striscioline o i rettangolini di peperone. Un generoso filo d’olio in superficie, quindi aggiungiamo la mollica di pane sbriciolata facendo in modo che sia ben distribuita. Infine anche le mandorle tritate e le olive.

Per insaporire aggiungiamo due spicchi di aglio spellati e tagliati a metà. Più le foglioline di un rametto di timo fresco. Ancora un filo di olio extravergine e possiamo infornare, in forno preriscaldato a 180° per 35-40 minuti.

Il risultati finale deve essere quello di peperoni rosolati, anche se non proprio scuri. Nel caso, possiamo passare la teglia 2-3 minuti sotto il grill. Quando i nostri peperoni gratinati con frutta secca sono pronti, spegniamo il forno, tiriamo fuori la teglia e aspettiamo una decina di minuti prima di servirli. Ma sono ottimi anche tiepidi, specialmente d’estate.