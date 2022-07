Cosa succede alla tua pelle se segui il regime beauty nell’ordine sbagliato?

Non sei sicura di seguire il corretto regime beauty per la tua pelle? Ecco a quali conseguenze potresti andare incontro.

Se di recente hai cambiato la tua routine di bellezza quotidiana, dovresti assicurarti di seguire il corretto ordine per quanto riguarda l’applicazione dei vari prodotti e i vari passaggi da seguire.

Questo è particolarmente importante perché quando si tratta di cura della pelle, se si sbaglia si rischia di andare incontro a conseguenze piuttosto serie, dalle ustioni chimiche alle eruzioni cutanee.

Segui il corretto regime beauty con questi preziosi consigli

L’ultima tendenza che sta spopolando su TikTok è il reverse skincare hack. Ma di cosa si tratta esattamente? Questo trattamento, che viene utilizzato per ottenere una pelle luminosa, consiste nel rivedere l’ordine della cura della pelle. Secondo questo regime beauty, la detersione è la prima fase, seguita dall’applicazione della crema idratante.

L’ultima fase invece riguarda il tonico, che se applicato per quindici minuti, lascerà la pelle luminosa e rimpolpata. L’ordine di applicazione dei trattamenti è molto importante perché determina quali ingredienti e prodotti penetrano per primi nella pelle. Questo può influenzare l’aspetto e la sensazione della pelle una volta completata la routine. Tutto ciò significa che se si applica il proprio regime nell’ordine sbagliato, si potrebbe creare una barriera sulla pelle e impedire agli ingredienti attivi di penetrare. Perciò a questo punto la domanda sorge spontanea: qual è l’ordine corretto di applicazione dei trattamenti per la pelle?

La regola di base da mettere in pratica è quella di utilizzare la routine mattutina per proteggere la pelle. Mentre la notturna serve per correggere e invertire i danni con ingredienti attivi. In generale, i prodotti dovrebbero essere applicati in base alla dimensione delle loro molecole, partendo quindi dalla più sottile alla più densa. Questo significa che prodotti come tonici e sieri dovrebbero essere applicati per primi. Il primo passo, al mattino o alla sera, dovrebbe sempre essere la pulizia, perché è importante eliminare lo sporco e i residui di prodotto. Inoltre, la pelle umida è più permeabile di quella secca, quindi aiuta i prodotti ad assorbirsi meglio. Secondo gli esperti, ecco come dovrebbe essere una routine ideale:

Mattina: Detergere, tonificare, trattare, idratare, crema occhi, SPF

Notte: Detergere, tonificare, esfoliare (1-2 volte a settimana), trattare, idratare, crema occhi

Ma ci sono benefici reali nell’invertire la cura della pelle? Purtroppo al momento non è stato dimostrato alcun beneficio nell’inversione della cura della pelle. Infatti, è in grado solo di offrire un aumento temporaneo della luminosità. Per quanto riguarda i possibili effetti collaterali, si rischia di a incrementare la disidratazione della pelle. Questo perché le creme idratanti creano già una barriera sulla pelle questa tecnica fa sì che il tonico si posi su quella barriera già creata, impedendone l’ulteriore assorbimento. Se il tonico utilizzato è chiarificante o più acido, c’è il rischio che rompa i prodotti applicati in precedenza e che provochi un ulteriore squilibrio della pelle,. Tutto ciò non farà altro che causare lo sviluppo potenziale di acne e impedire alla pelle di respirare.