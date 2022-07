Milano: vuoi mangiare bene e spendere poco? Scegli questi locali!

Ti trovi a Milano e non sai dove andare a mangiare spendendo poco? Segui i nostri consigli per evitare sorprese spiacevoli.

Milano non è solitamente conosciuta per essere una delle città più rinomate a livello gastronomico. Ma negli ultimi anni la città Ambrosiana ha fatto passi da gigante.

Nonostante le molteplici attrazioni storiche, ha da sempre offerto poco in termini di cibo creativo o autentico. Tuttavia, nell’ultimo periodo sono stati aperti nuovi e interessanti locali. In più, con la World Food Expo tenutasi nel 2015, la percezione di Milano ha iniziato a cambiare.

Come mangiare a Milano senza spendere un patrimonio

Stai pianificando un viaggetto a Milano o ti capiterà di passare per questa bellissima città? Vogliamo aiutarti suggerendoti alcuni locali dove mangiare.

La nostra selezione di ristoranti e bar ti permetterà di mangiare bene spendendo poco. Cosa si vuole di più dalla vita?

PESCETTO (Via Alessandro Volta 9)

Fino a poco tempo fa, se desideravi i migliori frutti di mare di Milano dovevi recarti nei locali di lusso e spendere un patrimonio. Ora invece puoi recarti in Via Alessandro Volta, nei pressi di Via Garibaldi, dove troverai il Pescetto, un ristorante decisamente senza pretese. L’abbondanza di opzioni rende il banco del pesce uno spettacolo: non devi fare altro che scegliere ciò che vuoi e il modo in cui lo vuoi cucinato. Tra le varie prelibatezze, troverai per esempio degli scampi saltati con aglio e peperoncini piccanti e le popolari tartare di pesce. Puoi aggiunger anche dei contorni di patatine fritte fatte in casa o di verdure miste.

PIZZA AM (Corso di Porta Romana 83)

Certo, non ti troverai a Napoli, ma anche Milano offre una vasta scelta di pizze cotte a legna. Una delle migliori? Sicuramente quella di Pizza AM. Nonostante la solita coda, le porzioni gratuite di vino, birra e panini caldi rendono l’attesa parte dell’esperienza. Una volta entrata, l’atmosfera e l’arredamento sono vivaci e si possono osservare i pizzaioli che stendono la pasta nella cucina a vista. Non si può sbagliare con nessuna delle sue pizze. Tra queste consigliamo la Napulitana, con capperi e acciughe o la Marinara con parmigiano e aglio.

RAVIOLERIA SARPI (Via Paolo Sarpi 27)

Da non dimenticare la Ravioleria Sarpi, dove troverai avrai la possibilità di gustare degli squisiti ravioli cinesi. Aperta nel 2015, il locale nasce da un’idea di Agie Zhou, laureata in economia all’Università Bocconi di Milano, che ha collaborato con il macellaio italiano accanto per rifornirsi di carne. Tra le varie prelibatezze, ci sono i baozi, ovvero dei ravioli ripieni di carne di maiale e manzo allo zenzero. In alternativa i fagottini con tofu salato, spinaci, carote e cipolle.

GELATERIA PAGANELLI (Via Adda 3)

Cosa c’è di meglio di un gelato, soprattutto in queste afose giornate estive? A conduzione familiare, la Gelateria Paganelli è stata aperta nel lontano 1930. Qui potrai trovare una perfetta varietà di gusti, da quelli più classici alle creazioni più recenti, come il fico e il tiramisù. Ci sono anche gusti più bizzarri, come il sorbetto al pepe di Szechuan. La sua posizione inoltre, offre la possibilità di esplorare una parte della città che altrimenti potrebbe sfuggire.