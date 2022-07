Elodie indossa il look perfetto da invitata alla cerimonia estiva: copiamola!

By

Elodie è stata avvistata a Alberobello con indosso il look perfetto che ogni invitata ad una cerimonia estiva dovrebbe indossare! Leggiamo insieme questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come copiare il look della cantante romana!

La cantante romana Elodie, che ha trovato il proprio trampolino di lancio nella scuola di talenti più famosa d’Italia, Amici di Maria de Filippi, è senza dubbio una delle icone di stile più apprezzate del momento. Infatti la cantante non perde tempo e si mostra con un outfit che tutte noi dovremo e potremo indossare!

Chi è che non ama essere invitata ad una cerimonia elegante estiva? Ad esempio un matrimonio? Noi che siamo delle vere fashion lovers non vediamo l’ora di ricevere il nostro biglietto d’invito solo per un motivo: sfoggiare l’outfit migliore di sempre.

C’è solo un piccolo dettaglio da tenere in considerazione: le giornate afose estive. E non è una cosa che possiamo accantonare, perché il nostro total look ruoterà intorno alla location dell’evento, all’ora e alla temperatura del luogo in cui andremo.

La cantante romana Elodie ci viene in soccorso, perché solo da pochi giorni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che la ritraeva durante i festeggiamenti di un matrimonio in Puglia con indosso il look perfetto.

E allora cosa fare? Diamo il via a questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come realizzare il perfetto look estivo da invitata al matrimonio ispirato totalmente ad Elodie!

Elodie indossa un total look firmato Missoni e The Attico, mix perfetto di classicità e contemporaneità. Ciò che ci serve nei nostri look estivi da cerimonia!

Bisogna sempre tenere a mente l’occasione e il dress code dell’evento a cui siamo state invitate, ma in grandi linee essere eleganti in estate è molto più semplice, perché serve veramente poco. Ad esempio? Tinte unite e colori pastello! Evitando le fantasie sarete chic in un batter d’occhio!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo il look indossato da Elodie ad Alberobello:

la cantante romana per un look da invitata ad un matrimonio estivo in Puglia ha indossato un top effetto crochet color beige e una gonna aderente midi a fantasia rigata, anch’essa tessuto crochet, con frange finali. Il tutto firmato Missoni. Elodie ha poi aggiunto un tono di contemporaneità con un sandalo sabot verde firmato The Attico. Il total look è poi stato contornato da una capigliatura sciolta e mossa e trucco nude.

Perché il look ci piace tanto? Perché è semplice, elegante ma d’effetto. Tutte caratteristiche che si addicono perfettamente ad un look da cerimonia estiva.

Noi come possiamo ricreare il total outfit?

abito crochet: il monocromatico è sempre una scelta perfetta se vogliamo risultare eleganti. Quindi per una cerimonia estiva di giorno possiamo scegliere un abito lungo beige (mai bianco perché questo è il colore riservato alla sposa) in tessuto all’uncinetto. Da abbinare ad una scarpa con tacco nude e una pochette a mano nei toni dell’oro.

il monocromatico è sempre una scelta perfetta se vogliamo risultare eleganti. Quindi per una cerimonia estiva di giorno possiamo scegliere un abito lungo beige (mai bianco perché questo è il colore riservato alla sposa) in tessuto all’uncinetto. Da abbinare ad una scarpa con tacco nude e una pochette a mano nei toni dell’oro. slip dress e cardigan crochet: anche lo slip dress, ossia l’abito sottoveste, è il salvavita di ogni invitata ad una cerimonia estiva. Possiamo renderlo più particolare utilizzando un cardigan all’uncinetto, per dare al total outfit un tocco più moderno. A proposito, Gli abiti estivi che dovrai indossare al mare e in città sono proprio questi!

Anche per oggi termina qui questa guida di stile targata CheDonna che ha visto come realizzare un look da invitata alla cerimonia estiva prendendo ispirazione da Elodie.

Alla prossima guida di stile, per rimanere aggiornati su tutte le notizie del momento riguardanti il fashion, e non solo!