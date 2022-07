Assicurazione auto: così risparmierai senza troppi sforzi

By

Risparmiare sull’assicurazione dell’auto non solo è possibile, ma è anche utilissimo adesso, in vista del caro prezzi della benzina. Ecco come puoi fare.

Il caro prezzi della benzina già sta creando non pochi danni a tantissime persone, perché non provare a risparmiare almeno sulla polizza auto, così da cercare di ridurre (per quanto possibile) i problemi?

In effetti sappiamo che l’inflazione sta creando delle problematiche serie nell’economia reale e ciò significa che, come conseguenza diretta, risparmiare diventa sempre più complesso.

Come fare quindi? Al netto dei costi non indispensabili che sosteniamo, ma a cui possiamo rinunciare senza troppi problemi, ve ne sono altri, chiamati anche fissi, perché non sono eliminabili dalla nostra vita.

Un esempio? L’auto. Certo, qualcuno potrebbe pensare “esistono alternative più o meno economiche, ma di sicuro sostenibili, come i mezzi pubblici” e su questo siamo tutti d’accordo, ma usare l’auto – anche solo sporadicamente – per alcune persone diventa strettamente necessario.

Pensiamo al caso di persone che devono viaggiare per lavoro e che devono raggiungere posti non serviti dai mezzi.

Oppure persone che abitano nelle periferie estreme delle città, oppure nei paesini e che di sera non possono prendere né autobus, né treno, né metro, perché dopo un certo orario non passano più (oppure perché non ci sono affatto nella zona in cu vivono).

Sono un paio di casi più che realistici, che capitano più spesso di quanto si immagini ed a cui si aggiungono svariate altre casistiche, quindi non possiamo non tenerli in considerazione.

Detto ciò, se volessimo iniziare a risparmiare sull’assicurazione dell’auto, come potremmo fare? Ecco qualche dritta che può tornarti utile.

Ecco come risparmiare sull’assicurazione dell’auto

Come possiamo risparmiare sull’assicurazione dell’auto? Il primo metodo consiste nello sfruttare letteralmente internet.

Sì, proprio così: esistono ormai tantissimi portali di comparazione, che ci fanno comprendere quale possa essere la polizza più conveniente per noi, secondo anche le nostre esigenze.

Ce ne sono tantissime in giro, ma possiamo fare un esempio. Dal 2000 – quindi da 22 anni ormai – esiste 6sicuro, un portale completamente gratuito, affidabile al 100%, sicuro.

Trattasi di un portale di comparazione che analizza ogni assicurazione e seleziona le proposte più interessanti di ogni compagnia.

E c’è di più, perché scelta quella giusta per te, potrai stipularla direttamente online, senza passare attraverso un intermediario fisico. Che si traduce in minori costi.

Ma quali sono le esigenze più comuni e, quindi, le coperture accessorie più richieste?

La prima senza dubbio è la polizza contro furto e incendio. Con questa, il contraente può essere tutelato n caso di furto, di danni derivanti da un eventuale tentativo di furto, ma anche nel caso di incendio.

Questa copertura può essere personalizzabile, nel senso che ognuno può scegliere se sottoscriverne una parziale, oppure no. In questo caso, ovviamente – com’è facilmente deducibile – la compagnia provvederà al risarcimento solo entro un certo importo.

Il premio assicurativo in questi casi dipende da tantissime variabili, ma la prima è il valore dell’auto.

Un’altra copertura accessoria molto richiesta è la Kasko, cioè quella che tutela il beneficiario anche quando è lui responsabile dei danni provocati e copre quindi ogni incidenti e danno.

Esiste poi la polizza cristalli, che assicura i vetri dell’auto nel caso in cui questi dovessero essere danneggiati, quindi rientra tra le coperture che riguardano solo parti della vettura e non la sua totalità.

E ancora, c’è la possibilità di avere l’assistenza in caso di guasto: il sottoscrittore così potrà chiamare il carro attrezzi ogni volta che gli serve senza dover sostenere alcun costo. Questo in genere viene fatta da chi è solito viaggiare per ore ed ore.

In ogni caso, con questi banali metodi, anche il caro prezzi della benzina non sarà più un problema.

Comunque quello che è certo è anche risparmiare sull’assicurazione è più facile di quanto si pensi.