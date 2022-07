Sei una persona più realista o più sognatrice? Scoprilo con questo test

By

Con questo test della personalità scopriremo se hai un’indole più realista o più sognatrice, se sei una persona concreta o vivi tra le nuvole.

Al giorno d’oggi le persone che coltivano molti sogni e hanno una fantasia sviluppata non sono viste necessariamente di buon occhio. Vengono preferite spesso le persone concrete, concentrate su cose reali e su obiettivi precisi.

Questo fa sì che spesso le persone un po’ sognatrici, che non riescono a rimanere concentrate troppo a lungo sul presente, si ritrovano a essere un po’ emarginate.

Spesso infatti vengono considerate poco affidabili, poco efficienti, a volte addirittura poco attente.

Le cose ovviamente non stanno così. Spesso le persone sognatrici sono particolarmente attente a ciò che accade intorno a loro e riescono a cogliere tutte le possibilità che potrebbero nascere da una scelta o da una situazione.

Alla stessa maniera le persone che sembrano essere sempre concentrate su obiettivi concreti possono avere grandi aspirazioni e grandi progetti.

Qual è la verità per quanto riguarda te? Scoprilo facendo quest test psicologico!

Test della Personalità Realista o Sognatrice

Per eseguire questo test psicologico ti chiediamo di osservare attentamente l’immagine per qualche istante e scegliere l’elemento che ti colpisce di più. Si tratta di un’immagine complessa, quindi prenditi tutto il tempo che ti serve a coglierne tutti i dettagli, ma scegli sulla base dell’istinto. Dopo averlo fatto, leggi il profilo corrispondente.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – La donna alla finestra

La donna alla finestra è senza dubbio il personaggio protagonista di questa immagine. Si trova al centro e in alto, con una rosa in mano (simbolo dell’amore romantico) ed è incorniciata da un muro sul quale scorrono delle nuvole, come se si trattasse di un vero cielo.

Se hai scelto questo elemento significa che sei una persona estremamente sognatrice, che ama lasciarsi trasportare dalle emozioni del momento e scegliere sulla base dell’istinto.

Ti imbarchi in avventure sempre nuove, avvii spesso tanti progetti che finisci per non portare a termine perché la tua mente è già stata attirata da un’altra idea.

Hai bisogno di imparare a tenere un po’ a bada la tua mente troppo volatile e ribelle, perché prima o poi potresti incappare in qualche brutta fregatura!

2 – La luna

Anche se la Luna normalmente si trova più in alto dei personaggi umani di un quadro, in questo caso la Luna brilla nel cielo appena sotto la finestra. È un dettaglio molto piccolo: se lo hai notato significa che hai un’ottima capacità di osservazione.

La Luna rappresenta il mistero e la magia. Se sei stata attratta da questo elemento significa quindi che sei una persona che crede anche a ciò che non si vede, ma che influenza pesantemente il nostro modo di vivere. Credi quindi alle energie, al karma e al fatto che chi fa del bene riceve del bene.

Sei una persona piuttosto sognatrice, ma esattamente come la Luna viene attratta dalla Terra e non può allontanarsi troppo da essa, anche tu non riesci ad allontanarti troppo dalla realtà che ti circonda. Sei una “sognatrice con i piedi per terra”: i tuoi progetti e le tue fantasie sono originali, ma quasi mai sono tanto folli da risultare irrealizzabili.

Vuoi continuare a giocare con Chedonna? Fai il Test dei Sassi per scoprire quanto è forte davvero la tua personalità.

3 – Il profilo disteso

Al centro dell’immagine si può individuare il profilo di un uomo disteso, con gli occhi chiusi. Interpretando tutta la composizione da un punto di vista simbolico si potrebbe immaginare che l’uomo stia sognando e che tutti gli altri elementi del quadro facciano parte dei suoi sogni.

Se hai scelto questo elemento significa che per te il sogno è parte integrante della vita ma, nella maggior parte dei casi si tratta di sogni per il futuro, quindi di progetti che serviranno a migliorare la tua vita e delle persone a cui vuoi bene.

Per questo motivo hai una personalità piuttosto realista ma che di tanto in tanto si lascia andare a voli di fantasia che però rimangono saldamente ancorati a ciò che hai e a ciò che vorresti avere. Si tratta di un modo di sognare prettamente maschile, che non si lascia mai andare a fantasie irrealizzabili: sarebbero soltanto energia mentale andata sprecata.

4 – La barca a vela

La barca a vela è sicuramente il dettaglio meno visibile presente all’interno dell’immagine. Si trova in basso a sinistra, cioè dove l’occhio cade alla fine di un’osservazione e non al principio. Se però è stata proprio la barca a vela a catturare la tua attenzione significa che ha un significato simbolico che per te è molto importante.

La barca a vela rappresenta l’avventura e la scoperta ma anche il coraggio e il desiderio di andare oltre i propri limiti.

Se hai scelto la barca a vela significa che non sei affatto un sognatore. Sei una persona estremamente realista, che pensa al mondo come un enorme campo di opportunità. La tua mente concepisce soltanto idee realizzabili, misurabili, utili e concrete.

Per andare avanti nella vita occorrono dati certi, un progetto serio e tanta, tanta forza di volontà e altrettanto impegno. Non c’è spazio per la fantasia nella tua vita. C’è spazio soltanto per l’impegno costante, concreto e totale.