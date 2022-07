Scegli un’infradito e ti diremo chi sei nel profondo (veramente!)

By

Come? Non credi che il test delle infradito riuscirà a dirci veramente chi sei come persona? Beh, ma allora devi assolutamente provarlo!



Oggi abbiamo deciso di proporti un test della personalità veramente estivo.

Per capire chi sei veramente, infatti, abbiamo deciso di metterti alla prova con una scelta di… infradito!

Dovrai solo dirci qual è il tuo paio preferito: sei pronta?

Test delle infradito: dicci la tua preferita e scopri chi sei veramente

Che ne dici, facciamo insieme un poco di shopping prima di andare al mare?

Immagina di dover buttare le tue vecchie infradito e di avere l’opportunità di comprarne un nuovo paio.

Qui sopra hai quattro opzioni, tutte valide: quale sarà la tua scelta?

Anche se ti sembra incredibile, il test delle infradito sarà assolutamente in grado di dirci chi sei e come ti comporti veramente nella vita.

Allora, dicci pure: qual è la tua infradito preferita?

non ti piacciono proprio le infradito, meglio le ciabattine : diciamoci la verità. Nessuno (ma veramente nessuno) può obbligarti a fare qualcosa che non vuoi!

La tua scelta nel test delle infradito è l’unica… che non porta a delle infradito! Hai scelto delle ciabattine con una fascia in tessuto: comode, chic e assolutamente uniche!

Sei una persona che ama distinguersi ma che ama, più di tutto, fare quello che vuole, senza seguire la massa. Sei decisamente portata per ruoli da leader e non hai paura di parlare, soprattutto quando vedi delle ingiustizie.

Sei una persona con cui è bellissimo uscire e divertirsi anche se, a volte, sembra che tu non abbia mai voglia di fermarti. In tutte queste feste non hai mai un attimo di calma o di relax: forse è il caso di riflettere sul perché!

Non sei una persona che vuole apparire o che cerca a tutti i costi di fare più bella figura rispetto agli altri.

Diciamo che, di base, sei una di quelle persone su cui si può sempre contare: non fai mai il passo più lungo della gamba e sei sempre pratica ed organizzata.

Quello che le persone non sanno è che spesso questo ruolo da “mamma” ti va veramente stretto. Non è colpa tua se sei responsabile! Prova anche il nostro test delle sensazioni del momento : ti aiuterà a capire come ti senti veramente!

Dopotutto una relazione è questione di fatica e se tu hai voglia di farne pochissima…

Ma torniamo a te: sei di certo una persona che non vuole trovarsi mai in situazioni difficili e che non ha per nulla voglia di soffrire. Ecco perché, a volte, ti viene spesso accostato l’aggettivo “pigra”.

In realtà sei una persona che tende molto a mettersi sulla difensiva, in ogni situazione. Evidentemente hai sofferto molto ed hai imparato ad alzare delle mura intorno a te per essere sempre sicura di non sbagliare di nuovo!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.