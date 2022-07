Non gli chiedere di concentrarsi: questi segni hanno la testa fra le nuvole

I segni zodiacali con la testa tra le nuvole sono persone sulle quali, generalmente, non puoi proprio contare. Perché? Beh, non è ovvio?

Quante volte ti è capitato di parlare con quella tua amica e, dopo averle aperto il tuo cuore lei ti ha guardato con occhi vacui e ti ha chiesto: “Scusa di che parlavamo?”.

A parte la rabbia che ti ha scatenato la sua reazione, diciamocelo: già sapevi che sarebbe andata così. Dopotutto quella persona ha la testa sempre tra le nuvole… proprio come questi segni zodiacali!

I segni zodiacali con la testa fra le nuvole: ecco la classifica dell’oroscopo

Lo sappiamo tutti che ci sono delle persone che, per quanto ci provino, non riescono proprio a stare con i piedi per terra.

Il motivo è semplice: fanno parte della classifica dei segni zodiacali con la testa tra le nuvole!

Questi sono segni che proprio non possono fare a meno di passare tutto il loro tempo con lo sguardo persone nel vuoto, mentre pensano… beh, nessuno sa in realtà a che cosa pensano!

Allora, che ne dici: potresti essere nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Cancro: quinto posto

Ai Cancro, sicuramente, non piacerà essere nella classifica di oggi dei segni zodiacali con la testa tra le nuvole.

Cari Cancro, noi sappiamo che voi credete di essere sempre attenti e vigili ma avete troppo a cui pensare oltre che troppo su cui romanticizzare.

C’è un motivo, dopotutto se siete anche nella classifica dei segni zodiacali più nottambuli di tutto l’oroscopo: avete sempre troppo a cui pensare per stare con noi sulla Terra.

Capricorno: quarto posto

Quando riuscite a catturare l’attenzione dei Capricorno possiamo assicurarvi che avrete un’esperienza meravigliosa.

La loro attenzione è completa e completamente concentrata su di voi.

La parola chiave, qui, è quando: avere l’attenzione dei Capricorno è praticamente impossibile. Sempre concentrati su sé stessi, i nati sotto questo segno sono sempre con la testa tra le nuvole. Attraversano la strada con il semaforo rosso, non guardano dove mettono i piedi e, generalmente, sono completamente disinteressati da tutto e da tutti!

Pesci: terzo posto

Sappiamo bene che vi sareste aspettati di vedere i nati sotto il segno dei Pesci molto più in alto in questa classifica dell’oroscopo.

(Sarà forse per questo che i Pesci sono anche nella classifica dei segni zodiacali più sottovalutati di tutto l’oroscopo?).

I Pesci sono sicuramente persone con la testa tra le nuvole ma non fatevi ingannare dal loro atteggiamento.

Molto più spesso di quanto non gli piaccia ammettere i Pesci sono in realtà attenti a quello che succede: scelgono di avere la testa tra le nuvole per evitare problemi e complicazioni!

Gemelli: secondo posto

Se ci fossero delle gare per i segni zodiacali che hanno sempre la testa tra le nuvole i Gemelli arriverebbero sempre e comunque secondi.

Si scorderebbero di partecipare o quello che devono fare per essere qualificati: insomma, non hanno assolutamente i piedi per terra e sono sempre persi nelle nuvole.

I Gemelli sono persone generalmente un poco affidabili. Non lo fanno per cattiveria o perché non sono in grado di avere degli obiettivi o dei piani da seguire.

Semplicemente hanno molto a cui pensare e sognare, lontano dalla realtà di tutti i giorni: non prendetevela con i Gemelli se hanno la testa tra le nuvole.

Non lo nascondono mica!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali con la testa tra le nuvole

I nati sotto il segno della Bilancia hanno veramente tra la testa sempre tra le nuvole: vi chiudono in casa mentre siete dentro, si scordano di appuntamenti e scadenze e, spesso, dicono ad alta voci pensieri e considerazioni personali che farebbero meglio a tenere per sé.

Diciamoci la verità, cari Bilancia: un poco è vero che avete la testa tra le nuvole ma è vero anche che avete esagerato questo vostro atteggiamento per passare come goffi e buffi sprovveduti.

Solo che ora la situazione è completamente fuori controllo e avete vinto voi il primo posto nella classifica dei segni zodiacali con la testa tra le nuvole!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.