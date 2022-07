Pare che il fratello di Belen Rodriguez, Jeremias, sia stato attaccato da un noto vip, che lo avrebbe preso di mira in malo modo. Ecco di chi si tratta.

Brutto momento per Jeremias Rodriguez, il fratello meno famoso di Belen. Il ragazzo è infatti stato attaccato a sorpresa da un vip che abbiamo visto di recente all’Isola dei Famosi. I fan sono rimasti basiti dal comportamento di quest’ultimo. Ecco di chi si tratta e perché Jeremias è finito in acque pericolose.

Durante la trasmissione radiofonica Non succederà più, un noto ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha espresso parole poco carine nei confronti di Jeremis Rodriguez, fratello di Belen. E la conduttrice del programma Giada De Miceli non è certo potuta rimanere indifferente alle pesanti accuse mosse. Ecco di chi stiamo parlando.

Jeremias Rodriguez attaccato da ex naufrago dell’Isola dei Famosi: le dure parole

Stiamo parlando dell’ex naufrago Edoardo Tavassi, che durante la sua permanenza sull’isola più famosa della tv aveva iniziato (e poi finito rovinosamente) un flirt con la figlia di Eva Henger, Mercedesz.

Durante la trasmissione di Giada De Miceli Non succederà più, a Tavassi è stato chiesto quale ex compagno dell’Isola dei Famosi non vorrebbe mai più rivedere. Tavassi non ha mostrato il minimo dubbio e ha fatto subito i nomi di Jeremias Rodriguez e del padre di quest’ultimo, Gustavo. Ma cosa è successo tra Jeremias e Edoardo di così negativo? Pare che, per Edoardo, sia Jeremias che il padre siano stati una vera delusione.

“Chi proprio non ho visto e non vorrei più vedere nemmeno casualmente? Jeremias e il padre, i due Rodriguez”, ha dichiarato l’ex naufrago. “Loro no, proprio li eviterei e loro eviterebbero me. Perché penso siano stati la più grande delusione de L’Isola dei Famosi per me”. E ha approfittato dell’occasione per aggiungere: “Come definirei i Rodriguez? Non li voglio nemmeno definire. Niente di più lontano da me, questo è sicuro. Sì anche doppiogiochisti direi. Sono l’opposto di quello che sono io su tutto. Con me lui è stato poco carino. La cosa che me faceva ridere è che lui è il fratello di Belen e così è conosciuto”.

Parole molto dure che lasciano con l’amaro in bocca, dato che tra i due avrebbero potuto diventare grandi amici (a detta di Tavassi). Ma in che senso Jeremias (qui trovate alcuni dettagli sulla sua vita) è stato poco carino con Edoardo? Lui ha svelato anche questo. “Quando io gli dicevo cose private e quando discutevamo lui le rivelava a tutta Italia. In diretta ha detto delle mie confidenze e pure distorte…Mi sono sentito tradito…” Ci sarà mai una riappacificazione tra Edoardo e il fratellino di Belen? Per ora la situazione non promette bene…