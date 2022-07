Il gioiello perfetto per ogni segno zodiacale: ecco quale dovresti indossare

Qual è il gioiello perfetto per ogni segno zodiacale? Se non ti eri mai fatta questa domanda ma ora vuoi sapere la risposta, eccola qui!

Ci sono persone che non possono vivere senza i loro gioielli mentre, invece, ci sono persone che non ne indossano mai neanche uno.

Certo, poi ci sono anche persone assolutamente nel mezzo, che a volte indossano qualcosa di particolare e altre volte mettono un pezzo preciso per mesi e mesi.

Poco importa chi tu sia tra queste persone: il tuo segno zodiacale ha un gioiello che dovresti indossare, sempre!

Il gioiello perfetto per il tuo segno zodiacale: ecco cosa dovresti indossare

Ti è mai capitato di pensare che i gioielli che indossi siano, in realtà, perfetti per te a causa del tuo segno zodiacale?

Altro che ricordi di famiglia o pegni d’amore: ci sono dei gioielli che dovresti indossare semplicemente perché sono perfetti per te!

Come facciamo a sapere che sono perfetti per te? Beh, perché sono i gioielli perfetti per il tuo segno zodiacale! Ecco qual è il tuo!

Ariete: il segno perfetto per il tuo segno zodiacale è un orologio

Eh sì, cari Ariete, siete proprio persone da… orologio!

Uno elegante, ovviamente, non di plastica o quegli Apple Watch che tutto sono meno che chic!

Per voi l’orologio è perfetto: di classe ma senza strafare, sempre pronto a ricordarvi di tutti i vostri impegni!

Toro

I nati sotto il segno del Toro dovrebbero indossare come gioiello sempre e solo delle collane. Attirano l’attenzione su di voi, senza portare gli occhi di chi vi guarda da altre parti.

Mettete in risalto il vostro collo e, insieme a lui, la vostra personalità che spesso nascondete quando siete in mezzo agli altri!

Gemelli

Ai Gemelli, invece, consigliamo come gioiello perfetto un anellino da piede. Sono il tipo di gioiello capace di attirare l’attenzione su un punto particolare, che vi differenzia da tutti gli altri.

Sarete felici di essere gli unici (o quasi) ad indossare un gioiello del genere e vi piacerà ricevere tutte queste attenzioni!

Cancro: il gioiello perfetto per il tuo segno zodiacale è un anello

Cari Cancro sapete benissimo di essere persone estremamente romantiche, a cui piace tantissimo l’impegno duraturo.

Ecco perché, per voi, un anello è sicuramente il gioiello perfetto: vi ricorda dell’amore, di qualsiasi tipo, e vi fa sentire praticamente già impegnati con qualcuno!

(Magari fate attenzione a metterci la pietra perfetta per il vostro segno zodiacale: la trovate qui!).

Leone

Per i nati sotto il segno del Leone, invece, non possiamo far altro che consigliare una tiara. Lo sappiamo, lo sappiamo: le tiare non si indossano di certo tutti i giorni!

Beh, cari Leone anche voi siete persone particolari, che non si espongono di certo tutti i giorni: questo gioiello è veramente perfetto per voi!

Vergine

Ai nati sotto il segno della Vergine, invece, sembra quasi naturale consigliare una spilla. No, non parliamo delle spillette delle band o della città che avete appena visitato ma di spille che sono particolarmente eleganti e chic, probabilmente vintage.

Fate solo attenzione a sceglierla nel colore che è perfetto per voi… sempre in base al vostro segno zodiacale!

Bilancia

Cari amici della Bilancia, quale potrebbe essere veramente il gioiello perfetto per voi?

Secondo l’oroscopo si tratterebbe di un bracciale, anche di quelli in tessuto che si possono comprare in spiaggia.

Il motivo è presto detto: per voi, più dell’eleganza o del valore economico, conta il valore di chi ve lo regala. Un braccialetto dell’amicizia è perfetto per voi!

Scorpione: il gioiello perfetto per il tuo segno zodiacale sono gli orecchini

Chi se non gli Scorpione potrebbe portare meglio un paio di orecchini, soprattutto di quelli importanti?

Per i nati sotto questo segno, infatti, il gioiello perfetto è sicuramente un paio di orecchini, di quelli che attirano l’attenzione anche da lontano!

Sagittario

Ai nati sotto il segno del Sagittario, invece, è veramente difficile consigliare un gioiello.

Possiamo assolutamente dirvi che i Sagittario, con il loro stile classico e sempre inappuntabile dovrebbero indossare sempre un accessorio per capelli con gioielli.

Magari un fermacapelli con le perle o dorato, con una scritta adeguata. Insomma, qualcosa che attiri l’attenzione ma che sia il più chic possibile!

Capricorno

Non separate i Capricorno dalle cavigliere! Per i nati sotto il segno del Capricorno, infatti, la cavigliera è il gioiello perfetto.

Non si nota subito, proprio come loro, ma fa sempre una grande impressione. Inoltre possono indossarla sempre, in ogni situazione: esattamente quello che vogliono!

Aquario

Per i nati sotto il segno dell’Aquario, invece, il gioiello perfetto è sicuramente un ear cuff: avete presente quegli orecchini che abbracciano totalmente il lobo dell’orecchio e che hanno forme particolari o assolutamente fuori dal normale!

Un gioiello speciale per un segno che è totalmente fuori dall’ordinario… quando lo conoscete bene!

Pesci:

Per i nati sotto il segno del Pesci, invece, il gioiello perfetto è sicuramente una di quelle catene da corpo che possono essere allacciate sotto i vestiti e che si intravedono qualche volta.

Un accessorio ed un gioiello del genere è quello che ci vuole per attirare l’attenzione senza fare troppo scalpore!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.