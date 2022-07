Victoria De Angelis, la foto con Ethan è da urlo: web in delirio

Victoria De Angelis ed Ethan Torchio mandano in tilt il web con una foto: il batterista e la bassista dei Maneskin mai così belli.

Belli, giovani e famosi in tutto il mondo, ma anche molto corteggiati. Stiamo parlando di Victoria De Angelis ed Ethan Torchio che, insieme per una nuova intervista, si sono immortalati in un selfie in cui appaiono sempre più belli nonostante la stanchezza dovuta ai numerosi impegni.

Un selfie che Victoria, molto più attiva sui social rispetto agli amici, ha condiviso tra le storie di Instagram mandando in tilt il web che ha notato la bellezza di entrambi al naturale.

Victoria De Angelis ed Ethan Torchio: il selfie mozzafiato

Reduci da un concerto memorabile che hanno tenuto in Turchia, in vista dei nuovi impegni, i Maneskin sono rientrati a Roma dove ieri hanno rilasciato una nuova intervista per un’emittente argentina dando appuntamento a tutti i loro fan sudamericani a settembre. Damiano, Ethan, Thomas e Victoria si sono riuniti per rilasciate insieme l’intervista. Il momento è stato immortalato anche da un selfie in cui, tuttavia, ci sono solo due Maneskin.

Victoria ha un legame fraterno non solo con Damiano, ma anche con Thomas Raggi e con Ethan Torchio. Tra i quattro è sicuramente la bassista dei Maneskin la più social che non perde occasione per condividere i momenti che trascorre con gli amici. Dopo aver mostrato ai fan parte delle sue vacanze ad Ibiza, Victoria ha regalato ai fan dei Maneskin anche il selfie che vedete qui in alto.

A dominare la scena è il contrasto dei colori. Canotta nera, capelli e occhi scuri per Ethan; capelli biondi, occhi azzurri e canotta bianca per Victoria. Senza un trucco e senza filtri, la batterista e la bassista dei Maneskin incantano per la loro bellezza.

Il selfie è stato scattato durante le ultime ore di permanenza a Roma della band romana che, questa mattina, è partita per gli Stati Uniti dove sono attesi a New York e a Chicago per alcuni live in alcuni dei festival musicali più importanti del momento. La band, poi, farà tappa anche in Giappone, Brasile e Argentina.