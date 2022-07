Test dei Sassi | Sai davvero quanto è forte la tua personalità?

Per scoprire quanto è forte davvero la tua personalità (a prescindere da quello che credi tu o che dicono gli altri) fai il test dei sassi!

Quando cerchiamo di valutare noi stessi, il nostro carattere o le nostre azioni, tendiamo non essere molto oggettivi. Non si tratta di cattiva volontà: è solo che è davvero complicato giudicare in maniera distaccata gli avvenimenti della nostra vita!

Questo significa che, nella maggior parte dei casi, abbiamo una visione piuttosto imprecisa di noi e del nostro carattere.

Spesso tendiamo ad attribuire qualità positive alla nostra personalità, anche se quelle qualità non sono davvero presenti nel nostro carattere. In pratica crediamo di essere come vorremo essere.

Avere un carattere forte e determinato è considerata una grande qualità nella società attuale. Farsi valere, conquistare i propri obiettivi e farsi strada nella vita è considerato quasi un dovere.

Per questo motivo tendiamo a consideraci più forti e più determinate di quanto siamo in realtà. Fai questo test per scoprire la verità su di te!

Test dei Sassi

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare per qualche istante l’immagine che ti proponiamo. Cosa hai visto prima? Quale elemento ha colpito la tua attenzione o la tua curiosità prima degli altri? Dopo averlo scelto leggi il profilo corrispondente!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Il viso di donna

Il viso di donna è costituito da un insieme di elementi che si trova “in secondo piano” rispetto ad alcuni altri elementi più evidenti.

Il viso rappresenta la soggettività e l’unicità di una persona. Esattamente come i nostri visi sono tutti diversi anche la nostra personalità è diversa da quella di chiunque altro.

Sei una persona perfettamente consapevole delle vere caratteristiche della sua personalità e non tenti nemmeno di nasconderle o di creare un’immagine diversa da quella reale.

Questo significa che hai una personalità piuttosto forte, sai chi sei e sai che devi essere fedele a te stessa nel bene e nel male.

2 – Le mani

Anche se questa composizione è realizzata in maniera da non nascondere i tratti del viso sottostante, le mani sono poste idealmente davanti al viso, in maniera da coprirlo quasi del tutto.

I motivi per cui nella vita reale ci portiamo le mani davanti al viso sono molti. Spesso lo facciamo per coprire un’espressione di dolore, di imbarazzo, di vergogna o semplicemente di forte timidezza.

Se la prima cosa che hai visto sono le mani significa che cerchi di coprire e nascondere i lati del carattere che non ti piacciono. Questo significa in pratica non essere mai davvero te stessa. Preferisci adeguarti all’immagine che pensi di dover avere per essere apprezzata in società dai tuoi amici, dalla tua famiglia o dai tuoi colleghi di lavoro.

Possiamo dedurre quindi che non hai un carattere molto forte, o meglio, se lo hai non se ne è mai accorto nessuno perché tendi a nascondere quasi tutto di te. Tira fuori il tuo vero io!

Vuoi continuare a giocare con Chedonna? Fai il Test dei Regali di Coppia per scoprire come ti vede davvero il tuo lui!

3 – Gli occhi

Gli occhi sono lo specchio dell’anima, come si è sempre detto. Anche in questa composizione gli occhi rappresentano un importante punto focale per lo sguardo dell’osservatore, che si sente catturato dagli occhi che emergono al di sotto delle pietre.

Se hai scelto questo elemento significa che tendi a comunicare molto chiaramente quello che pensi, quello che vuoi ma anche quello che hai intenzione di fare in futuro. Sei una persona estremamente volitiva ed estremamente trasparente.

Fai quello che vuoi e dici quello che pensi. Per questo motivo si può affermare che tu abbia un carattere davvero molto forte e molto determinato. Quasi non ti curi di quello che gli altri potrebbero pensare di te, ti interessa soltanto essere in pace con te stessa.

4 – Tutto insieme

L’immagine proposta per questo test è formata da una serie di elementi vicini e sovrapposti. Se con un solo colpo d’occhio sei riuscita a notarli tutti significa innanzitutto che hai un grande spirito di osservazione.

In secondo luogo significa che sei una persona in grado di vedere e di capire la complessità delle cose (e anche delle persone). Non ti accontenti di toccare la superficie e di dare giudizi approssimativi. Per esempio, ti piace capire le persone fino in fondo prima di farti un’idea su di loro.

Dal momento che capisci che la vita è fatta di molte situazioni differenti, sai comportarti in maniera differente a seconda delle situazioni in cui ti trovi e delle persone con cui sei. Sai, per esempio, che in determinate occasioni sei libera di esprimerti senza freni, mentre in altre è meglio tenere i toni bassi per non urtare la sensibilità altrui.

Per questo motivo hai un carattere allo stesso tempo forte e duttile. Significa che sai benissimo chi sei, ma non hai bisogno di imporlo in tutti i momenti. Sai quando fare un passo indietro e quando fare un passo avanti, senza mai dimenticare chi sei davvero.