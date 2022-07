Sai sempre cosa regalargli: sono i segni zodiacali topi di biblioteca

I segni zodiacali più topi di biblioteca hanno sempre il naso nascosto dentro un libro: sei uno di loro per caso? Scopriamolo subito!

Di sicuro hai presente anche tu qualcuno che, appena possibile, china il naso dentro un libro e non smette più di leggerlo!

Abbiamo deciso di darti una classifica dell’oroscopo che possa spiegarti per bene di chi si tratta: almeno sai sempre cosa regalare loro!

(Un libro, che domande!).

I segni zodiacali più topi di biblioteca: tu sei tra loro per caso?

Sguardo basso, occhiali che scivolano sulla punta del naso ed incapacità di rendersi conto di che cosa li circondi.

Eh sì, stiamo parlando proprio dei segni zodiacali più topi di biblioteca.

Hai sicuramente presente di chi parliamo, no?

Nel vagone della metropolitana, mentre tutti sono chini sul loro cellulare, i segni zodiacali che si trovano nella classifica di oggi hanno invece un libro aperto di fronte a sé.

Sono in grado di perdere la fermata oppure di stare ore su una panchina al parco, senza bisogno di bere o di mangiare: sono persi dentro il libro!

Non parliamo, poi, dei loro social media: sono letteralmente invasi da foto di libri, citazioni di libri, video di libri.

Insomma: c’è un motivo se sono i segni zodiacali più topi di biblioteca di tutto l’oroscopo! Pronto a scoprire di chi parliamo?

Capricorno: quinto posto

Come? Siete sorpresi di incontrare i Capricorno nella classifica dell’oroscopo di oggi?

Ebbene, sappiate che (sotto sotto) i Capricorno sono persone che amano leggere e che sono sempre a caccia del libro “giusto”!

Certo, non è facile per loro (che hanno gusti così complicati) trovare un libro che gli piaccia ma questo non impedisce ai Capricorno di avere sempre un libro con loro, magari nello zaino.

Fidatevi di noi: i Capricorno sono dei veri e propri topi di biblioteca!

Bilancia: quarto posto

Anche per i nati sotto il segno della Bilancia, i libri sono dei veri e propri compagni di vita.

La Bilancia è una di quelle persone che non può fare veramente a meno di amare i libri, visceralmente!

Ecco perché chi è nato sotto il segno della Bilancia sottolinea, scrive e piega le “orecchie” dei suoi libri. La Bilancia li vive come se fossero estensioni di sé stessa e lo fa anche con i libri che le vengono prestati (con il rischio che non ve li restituisca mai indietro). Ma non preoccupatevi: se la Bilancia prende uno dei vostri libri ve ne regalerà un altro. Ne hanno talmente tanti!

Cancro: terzo posto

Per il Cancro leggere è sicuramente un must. Ecco perché si trovano nella classifica di oggi dei segni zodiacali più topi di biblioteca di tutto l’oroscopo!

Nei libri, infatti, i Cancro trovano tutto quello che gli manca nella vita reale. Romanticismo, messaggi segreti, avventure: per i Cancro non c’è mai abbastanza da leggere!

Le biblioteche sono uno dei terreni preferiti per i Cancro: passerebbero ore a leggere ed un luogo dedicato per l’appunto a questo è veramente perfetto per incontrare un Cancro!

Per i Cancro leggere è un modo ottimale per sognare ad occhi aperti senza che nessuno possa rimproverarli: meglio di così!

Scorpione: secondo posto

Lo Scorpione è un segno zodiacale che, forse, vi sembrerà strano incontrare nella classifica dei segni zodiacali più topi di biblioteca.

Eppure per gli Scorpione la lettura è fondamentale: leggono sempre, appena possono, e in qualsiasi situazione!

(Sarà perché stanno leggendo che gli Scorpione sono al primo posto della classifica dei segni zodiacali più nottambuli di tutto l’oroscopo?).

Gli Scorpione trovano tantissime cose utili nei libri, che gli permettono di crescere spiritualmente ed emozionalmente senza sentirsi in imbarazzo.

Insomma, se volete regalare un libro ad uno Scorpione sappiate che lo apprezzerà tantissimo nel profondo. Provare per credere!

Aquario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più topi di biblioteca di tutto l’oroscopo

Al primo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Aquario.

Eh sì, se avevate dubbi lasciateci scioglierli per voi.

Sono gli Aquario i segni zodiacali più lettori dell’oroscopo!

Gli Aquario, infatti, sono persone che, semplicemente, adorano i libri. Come oggetti, infatti, per gli Aquario, i libri sono quanto di più bello ci sia al mondo: ecco perché se ne riempiono casa, appena possono e sono sempre alla ricerca di edizioni strane e particolari nei mercatini dell’usato.

Ma non si tratta solo di trovarli belli: gli Aquario passano decisamente ore a leggere ed hanno dei rapporti strettissimi con tantissimi dei libri che li hanno accompagnati nella vita. Se cercate un regalo profondo da fare ad un Aquario fidatevi di noi: un bel libro sarà sempre la scelta migliore! (Ehm, a meno che non siate, come loro, nella classifica dei segni zodiacali che spendono decisamente troppo: meglio evitare di andare in bancarotta comprando un’intera libreria!).

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.