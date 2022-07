Uno sfizio di mare diverso dal solito? Questo non lo batte nessuno

Mangiare il pesce azzurro fa bene alla salute ma anche alle tasche, se poi lo prepariamo in modo golosocome con le sarde ripiene, ci guadagnano tutti

Quando dobbiamo scegliere un secondo piatto di mare, puntiamo sul pesce azzurro che possiamo cucinare in tantissimi modi e fa pure bene.

Come queste sarde ripiene in agrodolce, un pieno di profumi e sapori che possiamo preparare senza difficoltà.

Sarde ripiene

in agrodolce, una ricetta double face

Una variante per questa ricetta? Ribaltare il pesce azzurro: come ingrediente principale usiamo le acciughe e per riempirle le sardine.

Ingredienti:

800 g di sarde

500 g di pomodori pelati

8 acciughe sotto sale

4 uova medie

60 g di caciocavallo

5 spicchi di aglio

80 g di pangrattato

50 g di farina 0

prezzemolo fresco q.b.

5 cucchiai di aceto bianco

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

olio di semi di arachidi per friggere

sale fino q.b.

1 cucchiaino di peperoncino in polvere

Preparazione:

Mettiamo a rosolare in un tegame largo l’olio con 2 spicchi di aglio e il peperoncino per un paio di minuti a fiamma bassa.

Quando hanno preso calore aggiungiamo i pelati leggermente schiacciati con le mani. Regoliamo di sale e lasciamo cuocere a fiamma bassa per 25 minuti. A quel punto aggiungiamo anche l’aceto e andiamo avanti a cuocere per altri 20 minuti circa. Spegniamo e lasciamo riposare.

Poi passiamo alla pulizia delle sarde se non l’ha già fatto il nostro pescivendolo. Dobbiamo levare la testa e la pinna dorsale, quindi apriamole a libro, con delicatezza e senza staccare le due parti. Eliminiamo la lisca centrale, le viscere e la coda, poi sciacquiamole sotto acqua corrente asciugandole con carta da cucina e teniamole da parte.

Laviamo e tritiamo finemente il prezzemolo insieme agli altri spicchi di aglio e alle acciughe già dissalate. Versiamo tutto in una ciotola e aggiungiamo due uova, il pangrattato e il formaggio tagliato a dadini piccoli oltre ad un pizzico di sale. Mescoliamo bene e il nostro ripieno è pronto.

Poi riempiamo le sarde con il ripieno e chiudiamole pressandole con la mano.

Sbattiamo le altre due uova e immergiamo le sarde, poi passiamole nella farina e siamo pronti per la frittura. Prendiamo una padella grande, facciamo scaldare bene l’olio di semi e quando è bollente friggiamo poche sarde alla volta per non abbassare la temperatura. Tre minuti per lato bastano, sono pronte. Tiriamole su con un mestolo forato appoggiandole in un vassoio coperto con carta assorbente da cucina.

Quando sono tutte fritte, appoggiamole nel tegame con la salsa di pomodoro in agrodolce e lasciamo che prendano sapore per un paio di minuti. Spegniamo e portiamole in tavola ancora calde.