Non sai quali liquidi puoi portare in aereo? Scopri quali sono permessi

Devi prendere l’aereo ma non sai quali liquidi sono permessi a bordo? Non ti resta che continuare a leggere per scoprirlo.

Ogni volta fare la valigia è un vero e proprio stress, soprattutto quando non si ha la certezza che tutto ciò che si è deciso di portare sarà poi permesso in aereo.

Questo vale soprattutto per i liquidi. Magari ce ne sono alcuni che si possono trasportare a bordo, mentre altri sono assolutamente vietati.

Liquidi permessi in aereo

Secondo le regole dell’Unione Europea, i passeggeri aerei possono portare con sé liquidi solo in contenitori individuali con una capacità massima di 100 millilitri ciascuno.

Questi contenitori devono essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore a un litro per passeggero. I passeggeri possono portare con sé liquidi solo in piccole quantità o se sono realmente necessari durante il viaggio, come nel caso ad esempio di medicinali. Tutti gli altri liquidi devono essere imbarcati nel bagaglio registrato.

Queste regole si applicano a tutti i passeggeri in partenza dagli aeroporti dell’Unione Europea, indipendentemente dalla loro destinazione. Ovviamente durante i controlli di sicurezza, il tuo bagaglio a mano verrà controllato per verificare la presenza di liquidi oltre che di altri articoli vietati. Tuttavia, questo regolamento, entrato in vigore nel 2006, esclude tutti i liquidi acquistabili nei negozi situati oltre il punto in cui si mostra la carta d’imbarco. Ma quando si parla di liquidi, a cosa ci riferiamo esattamente? Ecco una lista per schiarirti le idee:

Acqua e altre bevande

Olii, creme, lozioni e sciroppi

Profumi

Gel, compresi quelli per capelli e per la doccia

Spray

Contenuti pressurizzati, come schiume e deodoranti

paste, come il dentifricio

Trucchi come il mascara

Miscele liquido-solide

Per aiutare gli addetti al controllo a individuare i liquidi, devi seguire questi passaggi:

Presentare tutti i liquidi trasportati agli addetti ai controlli di sicurezza per esaminarli

Togliere la giacca e/o il cappotto, la cintura ecc. in modo che possano essere controllati separatamente

Rimuovere dal bagaglio a mano computer portatili e altri dispositivi elettrici di grandi dimensioni.

È comunque possibile:

Trasportare liquidi nelle valigie registrate (le regole sopracitate riguardano solo il bagaglio a mano)

Portare nel bagaglio a mano medicinali e prodotti dietetici, compresi gli alimenti per bambini

Acquistare liquidi come bevande e profumi in un negozio dell’aeroporto UE se situato oltre il punto di imbarco:

I liquidi duty free acquistati in qualsiasi aeroporto o compagnia aerea possono essere trasportati come bagaglio a mano, purché l’articolo e la ricevuta rimangano sigillati all’interno del sacchetto di sicurezza fornito al momento dell’acquisto. Ti ricordiamo inoltre che nella cabina dell’aereo non sono ammessi oggetti appuntiti come nel caso di armi. Queste ultime includono anche oggetti d uso quotidiano, come coltelli, cavatappi e forbici. Questi oggetti devono essere trasportati nel bagaglio da stiva.

I limiti delle dimensioni del bagaglio a mano e il numero di oggetti che è consentito portare a bordo sono stabiliti dalle compagnie aeree. Perciò ti suggeriamo di informarti presso la tua compagnia aerea prima di partire. Ovviamente sui voli sono vietati gli esplosivi e gli articoli infiammabili, come fuochi d’artificio o vernici spray, e altre sostanze infiammabili e tossiche come gli acidi. Non possono essere trasportati né nel bagaglio a mano né in quello registrato.