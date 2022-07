Tre trucchi da provare (da sola) per sentirti più sexy sotto le coperte

Come? Come sentirsi più sexy sotto le coperte avrebbe a che vedere principalmente con noi stesse e non con i nostri partner? La risposta è sì: ecco i trucchi che dovresti provare!

Tutti (o quasi) viviamo una curiosa dicotomia quando si parla di intimità.

Da un lato siamo certi di essere le persone più sensuali del mondo, non c’è nessuno di più attraente di noi. Dall’altro, purtroppo, spesso ci capita di sentirci, invece, particolarmente indesiderabili e questo si riflette anche nella nostra vita intima.

Oggi abbiamo deciso di proporti tre trucchetti da provare da sola per aumentare la tua sensualità: ecco quali sono!

Come sentirsi più sexy: tre trucchi da provare da sola

Sentirsi più sexy è qualcosa che tutti, chi più e chi meno, vogliamo.

Inutile cercare di girarci tanto intorno: tutti siamo costantemente bombardati da immagini di corpi perfetti e di rapporti intimi particolarmente soddisfacenti.

Chiaramente, prima o poi, questo bombardamento ha effetti sulla nostra psiche e ci viene da chiederci: “Ma come sentirsi più sexy?”.

Abbiamo deciso di proporti tre trucchetti per imparare a sentirti più sexy mentre sei da sola e che, poi, potrai

Qualcuno ha detto lingerie?

Ebbene sì, basta con la nudità!

(Ovviamente scherziamo: mettiti nuda come e quando vuoi e soprattutto per sentirti più sexy!).

Probabilmente tutti sottovalutiamo l’effetto che può farci un bel completo di lingerie pensato appositamente per noi.

Non devi preoccuparti della taglia ma solo di trovare quello perfetto per te: un due pezzi, un body di pizzo, una combo con una vestaglia trasparente?

Non possiamo dirti noi qual è la lingerie migliore per te ma ti invitiamo a provarne diversi tipi e, poi, a fare qualche prova di fronte allo specchio.

Fare l’amore “semi” vestiti è un modo migliore per nascondere quei difetti che tu pensi di avere e che potrebbero darti fastidio mentre fai l’amore e anche per sviluppare meglio la tua sensualità. Provare per credere!

Come sentirsi più sexy? Devi “farlo”… da sola

Ebbene sì, ti stiamo proprio consigliando di darti da fare da sola, sotto le coperte!

Più indulgi nell’autoerotismo e più è facile sia sentirsi eccitate, sia avere voglia di fare l’amore e sia rendere più facile l’arrivo di un orgasmo!

Ovviamente darsi da fare da sola vuol dire anche usare un sex toys anche se non ti consigliamo questo che è il più costoso del mondo ed è fatto interamente di diamanti!

Insomma, l’idea è quella di farlo il più possibile da sola per sapere sia quello che ti piace ma anche per sviluppare la tua energia sessuale: te ne abbiamo parlato qui ed è veramente importante per vivere una vita sessuale sana!

Prendi spunto!

Un luogo comune vuole che solo gli uomini siano interessati ai film spinti o per adulti e, diciamocelo, questo è un luogo comune che ha un poco di verità.

Dopotutto, infatti, la maggior parte dei contenuti per adulti ha uno sguardo prevalentemente maschile e poco interessante per l’eccitamento femminile!

Questo non toglie, però, che esistano numerosi contenuti pensati anche per il pubblico femminile o che, semplicemente, possono aiutarti a entrare nel mood.

L’idea è quella di prendere spunto dalle scene che ti hanno eccitata di più per migliorare la tua sensualità!

Non devi per forza replicare le scene che vedi ma semplicemente guardare i corpi altrui e vedere le posizioni che usano. Non sono sempre patinati e perfetti come nelle serie TV o nei film più commerciali e questo può aiutarti ad entrare in contatto con la tua femminilità, con la normalità dei rapporti intimi e anche con la tua parte più sensuale.

Provare per credere!