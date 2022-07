Dove dovrebbero andare in vacanza i segni zodiacali? Ecco la risposta

Dove dovrebbero fare le vacanze i segni zodiacali? Ma che domanda, nel posto più giusto per ogni segno zodiacale: ecco qual è!

Forse è troppo tardi per prenotare la vacanza dei tuoi sogni nel posto perfetto per te ma è comunque ora di scoprire dove dovresti andare in vacanza.

Ma come, non sai di che cosa stiamo parlando?

Ogni segno zodiacale ha un posto perfetto dove dovrebbe sempre andare quando ha del tempo libero: non sei curiosa di scoprire il tuo?

Dove fare le vacanze con i segni zodiacali: ecco la lista completa

Oggi abbiamo deciso di darti una lista veramente molto importante. Quella di dove fare le vacanze con i segni zodiacali!

Ogni segno zodiacale, infatti, ha un posto preciso dove andare in vacanza: ecco quello di tutti e dodici i segni!

Ariete: ecco dove fare le vacanze con i segni zodiacali

Cari Ariete, sapevate che il posto perfetto per fare le vacanze per voi è al nord?

Pensiamo che Berlino o qualsiasi altra città nordeuropea sia in realtà perfetta per voi. Invece di morire di caldo potete visitare musei, bere birre e andare a ballare nei club più esclusivi. Perfetto per voi!

Toro

Il Toro, in vacanza, ha bisogno di relax… ma non troppo!

Per i nati sotto questo segno, quindi, possiamo dire che sono perfette le vacanze in montagna, tra sentieri e prati oppure qualsiasi città che abbia sia le spiaggia sia musei da visitare. Barcellona è un città perfetta per i Toro!

Gemelli

Lontano da tutti e tutto, ecco dove vorrebbero andare in vacanza i Gemelli!

Per i nati sotto questi segni consigliamo una vacanza in un piccolo paesino, possibilmente sul mare ma anche immerso nella campagna.

Regioni come la Toscana o la Puglia sono assolutamente perfette per loro!

Cancro: ecco dove fare le vacanze con i segni zodiacali

Su, diciamocelo: i nati sotto il segno del Cancro non possono andare in vacanza da nessuna parte che non sia… al mare!

Per i Cancro è importantissimo essere collegati con questo elemento: di notte, di giorno poco importa. Basta che siano al mare! Che ne dite, cari Cancro: la Grecia è abbastanza buona per voi?

Ehi, a proposito: avete già scoperto qual è la divinità greca associata al vostro segno zodiacale?

Leone

Cari Leone, per voi la vacanza perfetta è oltreoceano. Che si tratti del Giappone, degli Stati Uniti o di qualsiasi altro posto lontano dall’Italia, poco importa.

Voi volete conoscere qualcosa di nuovo, essere al centro di una nuova narrazione! Voi Leone siete pronti per fare il passo più lungo della gamba: solo che voi non inciamperete!

Vergine

Per la Vergine la vacanza perfetta è sicuramente in Sardegna: qui ci si può scatenare se lo si vuole, si può andare a feste ed eventi e si può anche trovare la pace e la bellezza nel quotidiano, senza dover andare troppo lontano.

La Vergine, efficiente, precisa e con un gran bisogno di rilassarsi, si trova alla perfezione in Sardegna!

Bilancia

Presto, un biglietto aereo per Parigi! Proprio questa, infatti, la città perfetta per le vacanze della Bilancia!

Romantici e alla ricerca sempre del colpo di fulmine, i nati sotto il segno della Bilancia adorano Parigi: è la città perfetta per loro!

Scorpione: ecco dove fare le vacanze con i segni zodiacali

Per gli Scorpione, ovviamente, consigliamo la montagna.

Perché ovviamente? Semplice: gli Scorpione non sanno stare senza una sfida! Poter affrontare ogni giorno un sentiero nuovo, con le sue difficoltà e le sue novità, è il modo perfetto per lo Scorpione di rilassarsi. Portateli ad arrampicare: saranno felicissimi!

Sagittario

Cosa c’è di meglio del campeggio per i nati sotto il segno del Sagittario?

I nati sotto questo segno, infatti, adorano una vacanza low-cost, che gli permetta di vivere una vacanza meravigliosa all’insegna di nuove amicizie, stelle cadenti e ispirazioni passeggere.

Portate i Sagittario ovunque: basta che usiate una tenda!

Capricorno

Vacanza? I Capricorno non conoscono tanto bene questa parola, visto quando amano stare a lavoro!

Quando si tratta di andare in vacanza, però, il posto in cui vi suggeriamo di portare i Capricorno è decisamente quello più lontano possibile da casa.

I Capricorno adorano allontanarsi dal conosciuto, esplorare il nuovo: ogni città di cui non hanno neanche mai sentito parlare rappresenta il massimo per loro!

Aquario

Abbiamo una sola parola per gli Aquario: un paesino in campagna, immerso nel verde e nella natura!

Forse il sud della Francia potrebbe essere il posto perfetto per gli Aquario: campi verdi, campagne lussureggianti e la possibilità di vivere con calma, senza fretta!

Magari troverete anche delle pietre e, chissà, anche la pietra perfetta per il vostro segno zodiacale!

Pesci: ecco dove fare le vacanze con i segni zodiacali

Anche per i Pesci è importantissimo fare le vacanze vicino al mare. Diciamo, però, che per i Pesci è importante anche avere un contatto con la cultura ed il bello.

La Croazia, con il suo mix di spiagge meravigliose, musei ed antichità potrebbe essere perfetta per voi Pesci!

