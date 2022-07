Questo test riesce ad indovinare come ti senti in questo momento

Il test sulle sensazioni del momento è qui per indovinare come ti senti in questo preciso istante: ci devi solo dire cosa vedi nel quadro!

Lo sappiamo, lo sappiamo; tu ovviamente sai come ti senti in questo momento!

Beh, a voler essere sinceri ora che ci pensi un attimo non sei più così convinto.

Sei felice? Soddisfatto? Oppure, sotto sotto, ti senti in realtà poco convinto delle tue scelte o della tua vita?

No, non rispondere: il test della personalità di oggi è qui per dirci tutta la verità su di te!

Test delle sensazioni del momento: scopri come stai veramente

Oggi abbiamo una domanda veramente semplice, almeno in potenza, per te.

Come ti senti?

Anche se pensi di conoscere la risposta, il tuo subconscio sicuramente sarà in grado di darci qualche notizia in più sulle tue sensazioni del momento.

Abbiamo solo un’altra domanda da farti ed anche questa è decisamente semplice.

Cosa hai visto in questo quadro?

una ballerina che fa l’inchino : non è di certo una sorpresa, per noi, sapere che il simbolo della ballerina è legato all’equilibrio ed alla sua ricerca.

Sarà forse una sorpresa, per te, scoprire che il test delle sensazioni del momento ci dice che sei veramente… sbilanciata!

Evidentemente credi di aver raggiunto un punto d’appoggio solido ma a dire la verità non sappiamo dirti se è proprio così.

C’è qualcosa che non va nella tua vita e tu lo senti. Qualcosa che ti impedisce di reggerti sicura solo con le tue forze e che ti fa tendere verso comportamenti autodistruttivi o poco edificanti.

Non sappiamo assolutamente che cosa sia ma possiamo dirti che una nota stonata c’è: fai attenzione! Forse dovresti provare anche il nostro test degli attacchi: ci dirà da chi devi guardarti le spalle , perché potrebbe tradirti o perché lo sta già facendo.

Occhi aperti!

Questa, ovviamente, è una buona notizia per non dire ottima!

Vuol dire che, evidentemente, in questo momento della tua vita hai veramente poco di cui preoccuparti e che la tua felicità è concreta, genuina!

Sei una persona che non si fa problemi ad affrontare i problemi ma, in questo momento, effettivamente non ne hai. Meglio così!

Sei equilibrata, hai raggiunto gli obiettivi che ti eri prefissata e sei in un vero e proprio momento di calma. Insomma, noi te lo diciamo: il test delle sensazioni del momento ci suggerisce che dovresti goderti la vita. Non fare finta di niente!

Possiamo suggerirti, solo, il nostro test che svela il tuo segreto del momento: vorremmo proprio sapere quale sia!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.