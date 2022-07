Come ti vede davvero il tuo lui? Scoprilo con il test dei regali

By

Quello che il nostro partner ci dona svela moltissimo di come ci vede: fai il test dei regali di coppia per scoprire cosa sei per il tuo lui!

Quando cerchiamo un regalo per una persona speciale nella maggior parte dei casi cerchiamo qualcosa che piaccia a lei o a lui, non a noi. La verità è che, anche se cerchiamo in tutti i modo di assecondare i gusti e accontentare i desideri altrui, la nostra personalità si manifesta sempre nei regali che facciamo.

Questa regola vale in particolare per i regali che si fanno al partner o che si ricevono dalla persona con cui condividiamo la vita.

Infatti, quando compriamo un regalo per l’altra metà della nostra coppia proiettiamo sul dono quello che pensiamo di lui o di lei ma anche il modo in cui pensiamo alla coppia stessa.

Per questo motivo analizzare i regali che riceviamo dal nostro partner può essere molto indicativo del modo in cui siamo viste e del ruolo che ricopriamo nella relazione d’amore.

Test dei Regali di Coppia

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere il regalo che ricevi più spesso dal tuo partner o quello che ti fa di solito o ancora quello che vorrebbe farti più spesso se ne avesse la possibilità. Se non sai cosa rispondere puoi anche chiedere direttamente a lui!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Un mazzo di fiori

I fiori sono da sempre il regalo che le donne ricevono più spesso e in ogni occasione. Rappresentano un pensiero cortese ma anche un gesto di grande affetto e di rispetto.

Se il mazzo di fiori è il regalo che ricevi più spesso (o che il tuo lui vorrebbe farti più spesso) significa che il tuo partner ti vede come una persona superiore, migliore della maggior parte delle altre donne o delle altre persone che frequenta.

Per lui sei un ideale, un modello a cui ispirarsi, qualcuno a cui rivolgersi per ricevere aiuto, sostegno e comprensione.

2 – Un gioiello

I gioielli sono probabilmente il dono che le donne amano di più in assoluto. Oltre ad avere un grande valore già di per sé, i gioielli acquisiscono un grande valore affettivo mano a mano che il tempo passa.

Portano con sé una storia, il ricordo di un’occasione o di una persona, quindi diventano via via più preziosi mentre il tempo passa.

Chi regala gioielli intende dimostrare un sentimento a lungo termine sul quale ha desiderio di investire il più possibile. Anche se si tratta di gioielli di piccole dimensioni o dal costo limitato, questo dono rappresenta sempre un impegno serio e consapevole.

Se il tuo partner vorrebbe regalarti gioielli ad ogni occasione significa che ti vede come la persona giusta per lui, quella con cui costruire una vita insieme dividendosi gioie e responsabilità.

3 – Biglietti per eventi

I biglietti per eventi, viaggi o spettacoli rappresentano sempre l’opportunità per fare insieme esperienze memorabili e significative. Significa in pratica costruire passo dopo passo una vita insieme intensa e interessante.

Chi regala dei viaggi o dei biglietti per eventi ha uno spirito avventuroso e ancora giovane, energia da vendere e tanto entusiasmo. Quello stesso entusiasmo per la vita viene riversato in una storia d’amore.

Se il regalo che ricevi più spesso è costituito da biglietti per viaggi ed eventi significa che il tuo partner ti vede come una compagna di viaggio con cui condividere mille avventure. Per lui sei la compagna perfetta, l’amica fidata, la complice di malefatte, la persona che vuole a fianco sempre e comunque!

4 – Biancheria sexy

La biancheria sexy è un tipo di abbigliamento che può essere considerato la quintessenza della femminilità. Viene associato alla bellezza e alla seduzione.

Non tutte le donne si sentono a proprio agio nell’indossare biancheria sexy o anche soltanto un abbigliamento sensuale, ma spesso la verità è che ci facciamo troppi problemi. Se il nostro lui ci regala biancheria sexy (o vorrebbe farlo più spesso) significa che ci trova bellissime e desiderabili.

Ci vede come una donna irresistibile che sa usare nella maniera migliore la sua femminilità sia per ottenere quello che vuole sia semplicemente per divertirsi in una sfera più privata e personale.

Se riceviamo spesso regali di questo tipo forse dovremmo apprezzare più di quanto facciamo, perché significa che la passione è il fondamento su cui si basa ancora la nostra relazione. Se è una relazione duratura è un ottimo segnale: significa che il fuoco non si è ancora spento e che, anzi, l’attrazione è diventata una profonda e duratura complicità.