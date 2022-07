Ritenzione idrica: ecco i cibi da scegliere e quelli che dovresti evitare

Scopri quali sono i cibi da scegliere e quelli da evitare per contrastare la ritenzione idrica e per sentirti leggera e in forma.

Con l’estate, i problemi di ritenzione idrica tendono ad aumentare e a creare una sorta di gonfiore che si localizza in varie parti del corpo come ad esempio le braccia, la pancia o le gambe.

Poterla contrastare, se è lieve e non necessita di aiuti medici, significa fare la giusta attività fisica, idratarsi per bene (magari con acqua povera di sodio e con residuo fisso basso) e scegliere i cibi giusti. Mangiare alimenti in grado di contrastarla ed evitare quelli che, invece, possono provocarla, è infatti particolarmente utile. Ecco, quindi, ciò che dovresti sapere a riguardo e come comportati per poter godere a pieno di una forma fisica leggera e che non risulti troppo appesantita.

I cibi da scegliere e da evitare per contrastare la ritenzione idrica

Una buona alimentazione può essere in grado di fare davvero la differenza sopratutto quando alla base ci sono problemi come la ritenzione idrica.

E visto che in estate questo problema tende ad aumentare, oggi ti sveleremo quali sono gli alimenti che è preferibile mangiare e quali dovresti invece moderare al fine di non peggiorare la situazione.

Iniziamo con i cibi che fanno bene e che aiutano ad eliminare l’acqua in eccesso contrastando così la ritenzione idrica. Frutti come l’anguria, il kiwi e le mele sono da sempre tra i più utili da consumare. E a questi si aggiungono le verdure ed in particolar modo le crucifere.

Via libera anche ai cerali integrali, alle carni magre e alle spezie che sono sempre un vero e proprio toccasana per la salute in generale. A ciò si aggiunge anche l’olio extra vergine d’oliva, da sempre in grado di apportare svariati benefici all’organismo. Si aggiunge poi la frutta secca a guscio e non vanno dimenticate le uova. Ciò che conta è inserire questi alimenti in modo bilanciato e bere sempre tantissima acqua.

Andando invece ai cibi che si dovrebbero evitare, tra questi ci sono in generale tutti quelli ricchi di sale. Andrebbero poi esclusi i salumi ed in particolare il salame, i formaggi stagionati e quindi ricchi di troppo sale, i dolci, i dadi, le salse e i condimenti e tutte le bevande ricche di zuccheri.

Tra le altre cose, anche l’alcol non aiuta di certo e per questo motivo sarebbe meglio ridurne il consumo. Ovviamente, non è indispensabile eliminare del tutto questi alimenti ma è buona norma ridurli quanto più possibile dall’alimentazione di tutti i giorni. Così facendo e con i giusti esercizi, la ritenzione idrica andrà diminuendo donandoti un po’ di sollievo. E tutto in modo molto più semplice di quanto pensi.

Se la ritenzione idrica fosse troppo difficile da gestire è molto importante chiedere aiuto al proprio medico curante. In alternativa è possibile scegliere anche un nutrizionista che sia in grado di stilare una dieta a base dei cibi giusti. Gestendo l’alimentazione e il problema con il giusto approccio, anche la ritenzione diventerà un problema marginale e tu potrai sentirti sgonfia, meno appesantita e sicuramente più in forma.