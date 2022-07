Crema al caffè light: questi trucchi la renderanno unica!

Scopri come ottenere una crema al caffè light buona come l’originale grazie ad alcuni trucchi. Il risultato ti conquisterà!

Nelle giornate più calde, la voglia di gustare una buona crema al caffè che sia anche light è molto comune. Realizzarla al meglio, però, non è sempre facile, sopratutto se non si conoscono alcuni semplici trucchi che, messi insieme, possono fare la differenza.

Basta infatti muoversi nel modo giusto per ottenere una crema vellutata, golosa e così buona da poter essere servita anche chi non è a dieta. Ecco, quindi, quali sono gli step da seguire per un ottimo risultato.

I trucchi per la crema al caffè light più buona che tu abbia mai assaggiato

Se sei una fan della crema al caffè e desideri gustarla in versione light è importante che tu conosca alcuni semplici trucchi che possono aiutarti ad ottenere un risultato di certo migliore di quello che avresti procedendo senza conoscerli.

Spesso, infatti, nelle versioni light i dolci tendono a perdere di cremosità e consistenza. Un aspetto che vale anche per la crema al caffè ma che da oggi potrai evitare seguendo semplicemente alcuni banalissimi trucchi a cui forse non hai mai pensato ma che sono la soluzione perfetta.

Usare solo acqua fredda

La crema al caffè light contiene meno zucchero rispetto all’originale e, in alcune versioni, è addirittura senza. Ciò rischia di far perdere cremosità alla crema e tutto con una perdita di struttura che può rendere il tutto più annacquato. Per evitare questo inconveniente è molto importante usare dell’acqua molto fredda. Questa, infatti, aiuta a tenere su la crema. In alternativa, puoi anche puntare sul ghiaccio ma questo solo se il tuo frullatore ha delle lame abbastanza resistenti da poterlo lavorare senza rischi.

Far uso del caffè solubile è uno dei trucchi per la crema al caffè light perfetta

Anche il tipo di caffè che si sceglie è importante per ottenere un buon risultato e nel caso della crema al caffè light, quello che si rivela più idoneo è il caffè solubile. La sua presenza, infatti, consente di ottenere un effetto più omogeneo e stabile mantenendo la crema più a lungo e questo anche in assenza di grassi e di zuccheri che sono solitamente gli ingredienti predisposti a questo ruolo. Ingredienti che potrai in qualche modo sostituire grazie a questo semplice espediente che ti tornerà più utile che mai.

Usare un frullatore

La crema light va effettuata assolutamente con un frullatore. Le sole fruste non riuscirebbero ad omogenizzarla nel modo corretto. Meglio quindi usare la massima potenza in modo da poter contare su un risultato che sia apprezzabile da tutti e che ricordi davvero la crema al caffè. Così facendo sarai felice di poter contare su un prodotto light ed estremamente saporito. Tanto da poter gustare la tua crema al caffè buona come l’originale quando vuoi e senza troppi pensieri.

Ora che conosci i trucchi per realizzare la tua crema al caffè light, ti basterà solo seguire la ricetta da te scelta per ottenere il meglio. Inoltre dovrai sempre ricordare di prepararla poco prima di consumarla. In questo modo non correrai il rischio di vederla smontarsi.