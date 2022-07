Con quale donna stringeresti amicizia? La tua risposta rivela un fatto curioso

By

Osserva l’immagine del test e scegli la donna con la quale pensi che diventeresti amica? La tua scelta rivela molto di te.

Un noto proverbio recita: “Dimmi chi frequenti e ti dirò chi sei”. Spesso la nostra cerchia di amicizie, le persone che scegliamo di avere al nostro fianco rivelano molte cose di noi. Non a caso alcuni incontri sono destinati a diventare legami speciali e non a caso si creano delle connessioni a livello empatico tra gli individui.

Quante volte ti è capitato di fare la conoscenza di una persona e poco tempo dopo l’inizio della frequentazione avere l’impressione di conoscervi da sempre. Si chiama empatia, è una connessione che si stabilisce a livello emotivo e non riguarda solo il sentimento d’amore, accade anche a livello di amicizia. Quando si crea un forte legame fin dal primo momento è perchè inconsciamente avvertiamo che questa nuova conoscenza cambierà completamente la nostra vita. Fai anche il nostro test dell’amicizia: Test dell’amicizia: chiedi ai tuoi amici che colore sei e ti diremo cosa pensano davvero di te

Dimmi che amica scegli e ti dirò chi sei

Pronto per fare il test e conoscerti meglio? Fare il test è davvero semplice e veloce, devi solo guardare le donne dell’immagine e scegliere quella con la quale stringeresti amicizia. La donna che trovi più amichevole racconta chi sei veramente.

L’unica condizione del test è che la scelta sia il più possibile intuitiva. Non pensare troppo, lasciati condizionare dal tuo inconscio.

Soluzione del test

Ecco cosa rivela la tua scelta:

Donna n. 1

Se hai scelto la donna col pancione significa che sei una donna fiduciosa ed ottimista. Credi che il futuro ti riservi bellissime sorprese e che la vita sia una sorta di libro di avventure e opportunità da cogliere. Ti piace fare nuove conoscenze e sei attratto da personalità stravaganti e persone sui generis. Gli agli ti vedono come una persona saggia e affidabile, qualcuno potrebbe invece approfittare della tua bontà d’animo.

Donna n. 2

Se ti ha attratto la donna col cane significa che sei una persona ambiziosa e determinata. Nella tua vita avanzi per obiettivi, ne fissi uno, lo raggiungi e procedi col prossimo. Sai esattamente cosa vuoi e non ti fermi finché non lo ottieni. La tua grande autostima a volte è un deterrente perchè crea una barriera invalicabile, gli altri a volte ti temono.

Donna n. 3

La scelta della terza donna amica indica una personalità introversa. Sei una persona che sogna e fantastica molto, interiormente molto ricca e sensibile all’arte. Non sei una persona circondata da tanti amici e con una vita piena di impegni, sei semplice, ti piace startene da sola e ami le tue zone di confort. Nella tua vita manca l’amica che avresti sempre voluto, quella che ti capisce e non ti giudica, quella persona con la quale relazionarti in modo speciale, e i tuoi continui isolamenti rendono la cosa ancora più difficile.

Donna n. 4

La scelta della donna fascinosa in presa allo shopping denota che sei una persona pragmatica. Ragioni molto prima di agire, valuti, elabori, fai sempre in modo di farti guidare dal buon senso. Super precisa ed organizzata, hai voglia di un’amica spensierata e spontanea, allegra e frivola che ti faccia rilassare ed apprezzare questo nuovo aspetto della tua vita.