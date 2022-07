Questi segni sono sempre verdi d’invidia: meglio non averci a che fare

I segni zodiacali verdi d’invidia sono quei segni zodiacali che non possono nascondere mai la loro invidia: fai tanta attenzione con loro!

Esistono le persone invidiose e poi esistono le persone che non possono veramente nascondere la loro invidia, neanche ne andasse della loro vita.

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di darci una mano ad individuare chi potrebbero essere queste persone.

Sai che il segno zodiacale può aiutarci a distinguerle dalle altre?

I segni zodiacali sempre verdi d’invidia: sei nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Quante volte ti è capitato di guardare con invidia il profilo Instagram di quella persona che ti sta proprio antipatica?

E, diciamoci la verità, quante altre volte ti è capitato di avere davanti qualcuno e di pensare con amarezza che non si merita niente di quello che ha?

(Punti bonus se ti è capitato di fare questo pensiero in ufficio, guardando persone che non sanno fare niente e che riescono sempre a cavarsela).

Oggi abbiamo chiesto a stelle e pianeti di dirci quali sono i segni zodiacali che, invece di provare una normale e sana invidia per gli altri una volta ogni tanto, fanno qualcosa di un poco differente.

Ecco quali sono le prime cinque posizioni nella classifica dei segni zodiacali sempre verdi d’invidia: non è che ci sei anche tu tra loro, vero?

Bilancia: quinto posto

Per la Bilancia essere verde d’invidia sarà sicuramente una novità: ma come, le Bilancia non sono invidiose di niente e di nessuno… mai!

Care Bilancia, è ora di fare coming out: non preoccupatevi, a volte capita veramente a tutti di essere invidiosi!

Il vostro problema, spesso, è che fate finta di non esserlo e questo esacerba i vostri veri sentimenti. Il risultato? Voi Bilancia siete, molto più spesso di quanto non vi piaccia ammetterlo, verdi d’invidia!

(Sarà per questo che siete anche nella classifica dei segni zodiacali più alienati di tutto l’oroscopo?).

Leone: quarto posto

Siamo sicuri che i Leone sono assolutamente offesi di trovarsi nella classifica dei segni zodiacali sempre verdi d’invidia ma le cattive notizie non sono finite qui.

Cari Leone, dovreste stare ancora più in alto: siete fortunati che ci siano tante persone invidiose nell’oroscopo!

Ai Leone capita spesso di rimanerci male quando vedono che altre persone raggiungono dei traguardi che i Leone stessi si erano prefissati prima di loro.

I Leone vogliono sempre essere i numeri uno, ovunque e in riguardo a qualsiasi cosa: questo modo di pensare è la ricetta perfetta per essere sempre completamente verdi d’invidia!

Ariete: terzo posto

Il primo gradino del podio della classifica dei segni zodiacali sempre verdi d’invidia non poteva che essere occupato dagli Ariete.

Chi è nato sotto il segno dell’Ariete sa benissimo di essere una persona facile all’invidia!

Gli Ariete, poi, non si aiutano per niente: passano il loro tempo libero a sbirciare le persone che odiano di più, finendo puntualmente per rimanere feriti.

Certo, gli Ariete amano fare finta che non gli importi niente di nessuno ma diciamoci la verità: la loro è tutta una farsa!

Gemelli: secondo posto

Anche i nati sotto il segno dei Gemelli, che si comportano sempre come se non importasse loro nulla di nulla, sono in realtà persone estremamente invidiose.

Non possono veramente farne a meno: stanno sempre a guardare determinate persone ed ogni loro mossa felice fa diventare i Gemelli verdi d’invidia!

Per questo motivo, quindi, avere a che fare con i Gemelli è così difficile: i nati sotto questo segno sono persone che proprio non riescono a staccarsi dal passato o dalle proprie ossessioni. (Ehm, non è un caso che i Gemelli siano anche nella classifica dei segni zodiacali ossessionati dal partner).

Quando sono invidiosi (e lo sono spessissimo) i Gemelli prendono delle decisioni completamente random solo a causa della loro invidia. Fate attenzione!

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali sempre verdi d’invidia

Cari Toro, non prendetevela con noi se siete al primo posto della classifica di oggi dell’oroscopo.

Certo, almeno qui siete i numeri uno e non dovete invidiare nessun’altro, no?

(No, non vi ha fatto ridere? Ok, lo capiamo).

I Toro sono i segni zodiacali sempre verdi d’invidia perché, ammettiamolo, non fanno altro che guardare gli altri.

Sempre tesi a cercare di fare invidia a tutti, curando accuratamente i propri profili social o la propria vita, cercando riconoscimenti che servano principalmente a far rodere il fegato agli altri, i Toro finiscono per essere vittime del meccanismo che tentano di infliggere agli altri. Appena vedono qualcuno felice (e sappiate che lo vedono, perché stanno sempre guardando) i nati sotto il segno del Toro finiscono per buttare all’aria tutti i progressi fatti e rodersi d’invidia. Praticamente è nella loro natura!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento