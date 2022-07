Si può mangiare il riso a dieta? Ecco cosa devi sapere!

Il riso è un cereale che si può consumare anche quando si è a dieta. Ciò che conta è imparare a mangiarlo nel modo corretto.

Se hai provato almeno una volta a metterti a dieta, ti sarà certamente capitato di trovarti confusa riguardo il consumo del riso. Questo cereale è infatti spesso molto discusso per via dei pareri spesso discordanti che si leggono in giro. Pur essendo un cereale, infatti, secondo alcuni ha un indice glicemico così alto da renderlo poco adatto alla dieta.

Per altri, invece, è un ingrediente indispensabile per perdere peso e per godere di tante proprietà utili che sono racchiuse nei suoi chicchi. Dove sta, quindi, la verità? Come sempre per poter consumare un alimento con serenità è molto importante conoscerlo, avere delle basi di sana alimentazione e imparare ad inserirlo nel modo corretto. Grazie ai giusti accorgimenti, infatti, il riso può diventare un vero alleato della tua dieta.

Riso a dieta: ecco cosa è importante sapere

Iniziamo con il dire che il riso è sia ricco di proprietà e con un indice glicemico che varia da medio ad alto. Questo cereale gode infatti di svariate varietà che vanno da quello raffinato a quello integrale. Varietà il cui indice glicemico (così come le calorie) varia anche di molto.

Se si è a dieta, quindi, (ma la cosa vale anche per restare in salute), il consiglio è quello di usare più spesso il riso integrale. D’altro canto è possibile gustare anche quello bianco purché ben bilanciato con altri ingredienti in modo da regolare gli zuccheri nel sangue e non avere quei picchi di glicemia che oltre a far male possono influire sull’andamento della dieta.

Facciamo un po’ chiarezza, quindi, e iniziamo con il dire che il riso, così come la pasta può essere inserito anche nella propria dieta. Ciò che conta è non esagerare con le quantità. 60 grammi sono solitamente quelli indicati quando si è a dieta.

La seconda cosa da sapere è che è preferibile sceglierlo sempre in versione integrale in modo da poterlo gustare anche solo con delle verdure, del parmigiano e un cucchiaio d’olio per condire. Devi infatti ricordare che per un’alimentazione sana è sempre meglio bilanciare ogni pasto inserendo al suo interno i tre macro nutrienti principali e componendolo quindi con carboidrati non raffinati, con grassi buoni e con proteine magre.

Detto ciò, se si ha voglia dei riso bianco lo si può scegliere optando per un pasto che contenga anche una buona quantità di proteina e di grasso. Ottima ad esempio la scelta di un piatto di riso con pollo e verdure da condire con dell’olio extra vergine d’oliva.

Potendo scegliere, in tal caso, è meglio diminuire la quantità a 50 grammi e scegliere magari un Basmati. Questo tipo di riso ha infatti ha la particolarità di gonfiare e di sembrare di più. E, cosa ancor più preziosa, di saziare facilmente anche se assunto in piccole quantità.

Detto ciò, è bene non esagerare e inserire il riso in modo naturale. Questo potrà essere consumato sia a pranzo che a cena purché nei modi suggeriti e prestando sempre attenzione all’indice glicemico del pasto. È importante infatti ricordare che se si segue un’alimentazione bilanciata, non ci sono alimenti che fanno ingrassare. Ciò che conta è inserirli nel modo corretto e con i giusti abbinamenti.

Così facendo, proprio come appreso riguardo il consumo dei panini durante la dieta, anche il riso potrà diventare un tuo prezioso alleato, in grado di rendere la tua dieta infinitamente più piacevole e molto più saporita. Proprio ciò di cui hai bisogno per dimagrire con gusto e senza troppi pensieri.