Isabella Ricci in costume: l’ex Uomini e Donne lascia senza fiato

Isabella Ricci, dopo Uomini e Donne e il matrimonio con Fabio Mantovani, lascia tutti sena fiato con una foto in costume.

Sin dal primo giorno in cui ha partecipato a Uomini e Donne, Isabella Ricci ha sfoggiato una bellezza e un’eleganza che hanno conquistato tutti. Grazie al suo passato da modella, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha un portamento e una raffinatezza che le consente d’incantare chiunque la guardi.

Ne sa qualcosa Fabio Mantovani, il cavaliere che, dopo averla vista in tv, ha deciso di andare a Uomini e Donne per conoscerla. Una frequentazione che, ben presto, ha fatto nascere l’amore al punto che Fabio e Isabella non solo hanno lasciato insieme il programma di Maria De Filippi, ma si sono anche sposati. Felice e innamorata, Isabella ha così deciso di fare un regalo ai fan pubblicando su Instagram una foto in costume con cui ha conquistato davvero tutti.

Isabella Ricci in costume, web in tilt: “Stupenda con tutto”

L’eleganza è innata in Isabella Ricci, con un abito, un pantalone o un costume, riesce ad essere bellissima e raffinata. Una bellezza quella di Isabella che non passa inosservata. Oltre ad avere un viso dai lineamenti perfetti, l’ex dama del trono over che a Uomini e Donne aveva raccontato il suo passato, ha un fisico snello e in perfetta forma che le permette d’indossare qualsiasi cosa.

Di fronte alla foto che vedete qui in alto in cui indossa un costume intero lasciandosi immortalare in una foto semplice, ma davvero bellissima, i fan hanno sottolineato, ancora una volta, la bellezza dell’ex rivale di Gemma Galgani.

“Un po’ di relax in piscina. Voi siete team costume intero o team bikini?”, chiede Isabella pubblicando la foto qui in alto. Oltre a svelare il proprio team, i followers dell’ex dama ribadiscono nuovamente la sua bellezza ed eleganza e tra i tanti commenti spunta anche quello di Samantha Curcio.

L’ex tronista di Uomini e Donne che ha anche partecipato al matrimonio di Isabella e Fabio Mantovani, ritrovandosi d’accordo con gli altri followers, scrive: “Stupenda con tutto” e tra i vari like spunta anche quello di Tina Cipollari.