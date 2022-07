Il trucco occhi glamour top per la sera in estate è quello senza nero!

Il trucco occhi glamour in estate non si sposa benissimo con il nero, colore “invernale” per eccellenza: ecco una valida alternativa!

In estate il trucco occhi diventa necessariamente più leggero. I colori troppo scuri infatti induriscono il viso facendolo apparire più vecchio e soprattutto, se il trucco dovesse sciogliersi per il caldo, sarebbero molto più visibili.

Questo significa che bisognerà rinunciare al trucco glamour, soprattutto di sera? Assolutamente no! Si dovrà soltanto trovare soluzioni alternative per l’utilizzo di colori più chiari e di make up occhi che non ingombrino eccessivamente la palpebra.

Si tratta di un accorgimento da adottare soprattutto se abbiamo circa 40 anni: intorno a quest’età, infatti, un trucco sbagliato o semplicemente fuori luogo finisce per avere un impatto molto negativo sul nostro aspetto generale.

Un trucco più leggero e più arioso, invece, potrebbe addirittura riuscire a toglierci diversi anni dal volto!

Il trucco glamour (e senza nero) per la sera d’estate 2022

Il make up più utilizzato e più apprezzato in assoluto nel corso del 2021 è stato il cut crease make up. Si tratta di un trucco che abbiamo “importato” direttamente dagli anni Sessanta.

Questo trucco consiste nell’utilizzare un colore scuro per segnare l’angolo esterno e l’arco che corrisponde alla piega della palpebra.

Con un colore chiaro si colora poi l’interezza della palpebra mobile per far apparire l’occhio più grande e più sporgente.

Se d’inverno il nero è il colore più gettonato in assoluto per realizzare la parte più scura del cut crease, nel corso dell’estate si potrà optare per un colore meno intenso ma comunque freddo, come il grigio scuro.

Si tratta di una buona scelta da fare se si ha una pelle chiara dal sottotono freddo e siamo ancora poco abbronzate.

Per la parte chiara della palpebra si potrà puntare su un ombretto chiarissimo ma non grigio, in maniera da non dare allo sguardo un aspetto stanco e spento. Molto meglio optare per un ombretto simile al colore della palpebra e che punti solo a renderne il colore più compatto e omogeneo.

Per un effetto brillante e davvero super glamour si potrà utilizzare anche un ombretto grigio effetto shimmer, da non confondere con il glitter. Gli ombretti shimmer sono ombretti dalla grana molto fine che contengono sottilissime particelle riflettenti. Questi prodotti sono molto adatti alla pelle matura perché aderiscono perfettamente anche quando sulla palpebra cominciano a crearsi delle piccole increspature dovute all’età.

I glitter invece sono prodotti che contengono “coriandolini” riflettenti piuttosto grossi, e che quindi finiscono per staccarsi molto più facilmente dalla palpebra a causa dei movimenti della pelle o, appunto, delle prime rughette.

Per dare profondità all’espressione e sottolineare la tridimensionalità dell’occhio il top è realizzare una sottile linea nera: un winged eyeliner che non passa mai di moda. Come si realizza? Qui te lo spieghiamo passo passo.

Se si ha un occhi piuttosto piccolo, quindi una palpebra mobile poco estesa, il consiglio dei make up artist è di rinunciare all’eyeliner e puntare tutto sulle ciglia. Se si ha dimestichezza con le ciglia finte, il cut crease grigio è l’occasione perfetta per sfoderarle. In alternativa si può ricorrere a un mascara da applicare con effetto pop up. Questa tecnica consiste nell’applicare due passate successive di mascara sulle ciglia della palpebra superiore, avendo cura di procedere alla seconda solo quando la prima si sarà perfettamente asciugata.

L’ideale sarà poi abbinare a questo trucco occhi un rossetto rosso freddo per creare un look armonico.

Un rosso freddo è un rosso senza percentuali di giallo al proprio interno ma, anzi, con piccole percentuali di blu. Tende quindi addirittura al violaceo. Se invece il colore della tua pelle ha cominciato a virare decisamente verso il caldo in virtù degli effetti dell’abbronzatura, qui c’è la guida di Chedonna su come scegliere il rossetto rosso perfetto da portare in estate.