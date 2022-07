Test dell’Abito Brutto | L’abito che non metteresti mai dice tutto di te

Con il test dell’abito brutto scopriremo quali sono le caratteristiche principali che definiscono la tua personalità.

Si dice infatti che la moda sia uno strumento molto efficace per esprimere il proprio carattere attraverso forme, colori e motivi dei propri outfit.

Esattamente come ci sono abiti dei quali ci innamoriamo perdutamente ci sono però anche abiti che odiamo. Si tratta di modelli o di colori lontanissimi dal nostro modo di vestire ma anche dal nostro modo di essere.

Ci è sicuramente capitato di vedere un abito orribile in vetrina oppure nell’armadio della mamma o della nonna: si trattava davvero di un vestito immettibile o semplicemente di un capo che non incontrava la nostra sensibilità? Molto probabilmente quest’ultima ipotesi è quella corretta.

Ecco allora cosa dice di noi il nostro modo di giudicare la moda, anche (e soprattutto) quella che non ci piace per niente.

Test dell’Abito Brutto

Per eseguire questo test non dovrai fare altro che scegliere l’abito che non metteresti mai, quindi leggere il profilo corrispondente. Cerca di scegliere sulla base dell’istinto, senza cercare di ragionare troppo: il test sarà molto più veritiero!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – L’abito rosso molto sexy

Quest’abito dalla scollatura a cuore ha una gonna molto corta e una silhouette particolarmente attillata. La sottile cintura che circonda la vita è impreziosita con un fiocco che rende l’abito ancora più civettuolo.

In linea generale quest’abito è adatto a un’occasione molto chic, per la quale vogliamo assolutamente fare colpo. Le donne che amano indossare abiti del genere sono donne molto sensuali, un po’ sfacciate e soprattutto pienamente consapevoli del proprio fascino e della propria sensualità.

Se questo è letteralmente l’ultimo abito che indosseresti sulla faccia della terra significa che sei una persona molto discreta. Per te il buon gusto è tutto, quindi eviti accuratamente di compiere azioni contro questo principio.

Parlare a voce troppo alta, truccarsi in maniera troppo appariscente, indossare un abito corto e scollato allo stesso tempo, sono tutte cose che consideri assolutamente “too much”. In genere non giudichi male le persone che si comportano e che si vestono un po’ sopra le righe, ma di certo non è lo stile che fa per te: sei una persona troppo seria per questo genere di comportamento.

2 – L’abito classico bicolore

Quest’abito ha una linea essenzialmente classica, molto elegante e soprattutto molto bon ton. L’unica concessione alla modernità consiste nel taglio obliquo che divide l’abito in sezioni dai colori differenti e che rendono l’outfit molto moderno e molto originale.

Quest’abito è assolutamente perfetto per eventi eleganti o formali come feste e ricevimenti che si svolgono durante il giorno. Si tratta infatti di una scelta giovane e fresca per occasioni in cui è necessario rispettare un certo dress code ma non si desidera indossare niente di troppo vistoso o di troppo “vecchio”.

Se, nonostante tutte le sue qualità, questo è un abito che non indosseresti mai significa che sei una donna dal carattere forte e indipendente, che non ama seguire tutte le regole imposte dalla società.

Ti piace essere sempre te stessa ed esprimere la tua personalità in tutti i modi possibili, quindi anche attraverso la moda. Ciò che non tolleri assolutamente è il conformismo, cioè l’abitudine per cui la maggior parte delle persone “fa quello che si deve fare” oppure si comporta “come farebbe una ragazza per bene” soltanto perché teme il giudizio delle persone.

A tuo modo di vedere il giudizio delle persone è importante solo se si tratta di persone di valore. Non ti interessa assolutamente niente delle persone estranee o che conosci a malapena!