Occhi aperti se ami uno di questi segni: sono inclini a tradire più di tutti!

I segni zodiacali che potrebbero tradire sono quasi peggio dei traditori seriali: non sarai mai sicura perché potrebbero sempre tradirti!

Quando parliamo di tradimento, generalmente, ci viene in mente quello tra fidanzati quando una persona, nella coppia, decide di concedersi emotivamente e fisicamente a qualcun altro.

Non è di certo questa la sede per analizzare perché determinati tradimenti accadano in determinate dinamiche, ma diciamoci una cosa.

I tradimenti non sono solo d’amore!

Avere a che fare con uno dei segni della classifica dell’oroscopo di oggi, quindi, potrebbe crearti qualche problema.

I segni zodiacali che potrebbero (sempre) tradire: ecco la classifica

Ebbene sì, ci sono i traditori sporadici, ci sono i traditori seriali e poi ci sono i traditori… che potrebbero sempre tradire.

Oggi abbiamo deciso di parlare di tutti quei segni zodiacali che potrebbero sempre tradire: ma di chi si tratta?

Capita spesso di associare il tradimento ad una relazione amorosa quando, invece, questo tipo di azione può essere effettuata praticamente in ogni scambio umano.

Tra colleghi, tra amici, tra familiari addirittura!

I segni zodiacali che potrebbero tradirti (sempre!) sono persone che generalmente non tradiscono ma che sono sempre lì lì per farlo e che creano una situazione molto tossica.

Fai attenzione con loro: la lealtà non è assolutamente un loro tratto caratteriale!

Cancro: quinto posto

Per i nati sotto il segno del Cancro, tradire è qualcosa di generalmente innominabile. Non lo farebbero mai, mai e poi mai e quindi non è pensabile inserirli nella classifica di oggi!

Cari Cancro, fermatevi un attimo a considerare questo: siete persone estremamente romantiche, provviste di un senso della giustizia e della felicità molto particolare. Avete le vostre regole, che mettete in atto quando volete e come volete, e siete anche molto bravi a manipolare gli altri e le loro emozioni (non a caso siete anche nella classifica dei segni zodiacali più manipolatori di tutti). Può succedere, sempre, che possiate tradire: spesso non lo fate ma questo non vuol dire che non accada mai!

Capricorno: quarto posto

Ebbene sì, cari Capricorno, anche se in basso siete comunque nella classifica dei segni zodiacali che potrebbero sempre tradire.

I Capricorno sono persone che si vantano di essere generalmente molto leali: è vero, non fraintendeteci, ma la lealtà dei Capricorno è veramente difficile da analizzare.

Invece di essere un sentimento spontaneo, la lealtà dei Capricorno è un obbligo, una catena che i nati sotto questo segno indossano nel tentativo di compiacere le persone che li circondano. Questo crea ovviamente le condizioni per cui il Capricorno possa, sempre, pensare di tradire (e a volte farlo anche).

Toro: terzo posto

Per finire nella classifica dell’oroscopo dei segni zodiacali che potrebbero tradire c’è bisogno di essere anche un minimo egoisti.

Ecco perché troviamo anche i Toro in questa classifica!

Cari Toro, non prendetevela. Sappiamo bene che siete persone che credono fortemente in certi principi e che non pensereste mai di tradire… almeno in potenza!

In realtà siete nella classifica dei segni zodiacali che potrebbero tradire proprio perché siete talmente analitici e precisi che, quando si presenta un’occasione favorevole per voi, ci vuole poco a convincervi a coglierla, passando sopra tutti gli altri!

Scorpione: secondo posto

Ebbene sì, cari Scorpione, anche se siete sempre in grado di nascondere le vostre vere intenzioni, vi meritate un posto nella classifica di oggi.

Gli Scorpioni potrebbero sempre tradire. Ricordatevelo!

Per gli Scorpione, infatti, ogni lasciata è persa. Ogni occasione, quindi, è un modo per acquisire qualcosa. Magari si tratta di fama, di una posizione migliore, di una persona in particolare. Insomma, fate attenzione ai movimenti degli Scorpione. Dicono che non lo farebbero mai eppure notate come si mettono sempre nella posizione più scomoda, divisi a metà, come se poi si trovassero quasi obbligati a fare la loro scelta.

Ci siamo capiti: occhi aperti vicino agli Scorpione. C’è un motivo se sono anche nella classifica dei segni zodiacali più alienati dal mondo!

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che potrebbero tradire

Arriviamo infine al primo posto della nostra classifica di oggi, dove troviamo tutti i nati sotto il segno del Sagittario.

Per il Sagittario, infatti, la possibilità di tradire non è assolutamente così sconvolgente… anzi!

Il Sagittario non si preoccupa molto delle persone che lo circondano e si aspetta da loro il medesimo trattamento.

Chi è nato sotto questo segno, infatti, non si fa nessun problema a dire agli altri che vuole quello che vuole, quando lo vuole e non aspetterà proprio il permesso di nessuno per prenderselo!

I Sagittario non partono con l’idea di tradire ma sicuramente non si fanno tanti problemi quando si trovano nella situazione. Sono persone che pensano al loro benessere prima di tutto, che si tratti di amicizie, di relazioni sentimentali o familiari o di lavoro.

Fate estrema attenzione con loro!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento