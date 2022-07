Dovresti preoccuparti delle turbolenze in aereo? Ecco cosa dicono gli esperti

Hai mai incontrato delle turbolenze in aereo? Ecco cosa dicono gli esperti a riguardo e il modo migliore per evitarle.

Chi di noi non si è sentito stressato almeno una volta durante un viaggio aereo? Magari a causa delle lunghe file per i controlli di sicurezza o per il tempo di attesa sulla pista per il decollo.

Insomma, ci si può imbattere in diversi imprevisti, che includono anche delle eventuali turbolenze che potresti riscontrare durante il volo.

Come sconfiggere le turbolenze in aereo

Non capita sempre di incontrare delle turbolenze durante il volo, ma quando succede molti passeggeri vengono spaventati. Gli urti, le cadute e le scosse possono mettere in crisi anche i viaggiatori più esperti.

Ma come possono i passeggeri capire quando è normale e quando invece è potenzialmente qualcosa di cui preoccuparsi? Ecco cosa ci dicono gli esperti a riguardo, i quali hanno rivelato anche il modo migliore per evitare le tanto odiate turbolenze. Prima di tutto, cosa sono esattamente? Esistono due tipi di turbolenza: la turbolenza in aria libera e la turbolenza convettiva. La prima è causata dall’improvvisa formazione di nubi, correnti e altri fenomeni meteorologici. Mentre la seconda è causata da condizioni di tempesta al suolo o nell’atmosfera.

La domanda a questo punto sorge spontanea: bisogna preoccuparsi delle turbolenze? Gli esperti dicono di no, anche perché gli aerei sono costruiti per resistere a forti turbolenze per lunghi periodi di tempo. L’aereo è simile agli edifici antisismici: oscillano per resistere alle forze avverse. Perciò niente paura, potresti incontrare le condizioni atmosferiche più fastidiose, ma l’aereo non precipiterà. Come si può quindi evitare le turbolenze quando si vola? Ci sono alcune cose puoi fare per ridurre al minimo la possibilità di incontrarle durante i voli: