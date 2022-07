Troppo caldo? Il trucco geniale per rinfrescare cani e gatti

Il caldo torrido è arrivato e anche i nostri amici pelosi lo soffrono. Ecco il modo geniale per rinfrescarli.

I nostri animali sentono caldo esattamente come noi e non sempre riescono a regolare la loro temperatura corporea. Esistono gesti che possono aiutarli a stare più freschi e un semplice trucco per evitargli colpi di calore.

Possiamo fare molto per i nostri animali in questi giorni di caldo eccessivo. Molto più di quanto immaginiamo. A volte basta davvero poco, come mettere in atto un piano quotidiano anti caldo ed infine vi riveleremo anche l’astuzia per rinfrescarli.

I consigli per alleviare la percezione del caldo ai nostri cani e gatti

Aiutare i nostri amici pelosi ad affrontare questo grande caldo richiede semplicemente un pò di accortezza. A volte commettiamo degli errori molto ovvi che potremmo evitare.

Il primo riguarda soprattutto il cane ed è quello di non evitargli le passeggiate nelle ore più calde. Molte persone portano con se il cane, anche al mare. Il nostro amico non indossa scarpe, l’asfalto e la spiaggia sono roventi e queste passeggiare sono spesso solo un calvario inutile.

Bisogna evitare di esporre i nostri animali ai raggi del sole nelle ore più calde. Tra le 12 e le 16, sarebbe meglio non lasciare i nostri animali in cortile ma consentirgli di stare in casa al fresco accanto a noi, anche quando l’animale è abituato a stare fuori.

Dobbiamo anche assicurarci che il cortile disponga di zone d’ombra in tutto l’arco della giornata. Se non ci sono alberi dovremmo istallare delle tende parasole. Potremmo anche mettere in giardino una piccola piscina per cani.

E’ molto importante controllare che in giardino non manchino ciotole d’acqua fresca. I nostri animali hanno bisogno di bere di più quando fa caldo. Si potrebbe mettere una bottiglia di acqua in congelatore la notte e la mattina forare il tappo e distendere la bottiglia nella ciotola in modo da prolungare la freschezza dell’acqua.

Lasciate che il vostro animale trovi una corrente d’aria fresca che lo aggradi. Se vedete che si posizionano nei pressi del ventilatore o dove si trova il condizionatore evidentemente sentono molto caldo, attenzione solo al vento che potrebbe irritare i loro occhi.

Il trucco geniale che rinfresca cani e gatti

In pochi pensano che il trucco geniale per rifrescare i nostri animali sta nello spazzolarli. Molto semplicemente questo gesto, fatto in modo regolare, li aiuta a liberarsi e a sfoltire il pelo e renderà il mantello più fresco. Spazzolare i nostri animali in estate favorisce la funzione termoregolatrice. Se l’animale ha il pelo lungo si dovrebbe optare per una tosatura.