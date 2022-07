Dimmi come esprime i suoi sentimenti e ti dirò chi è

Abbiamo deciso di proporti il test su come il partner esterna i sentimenti: scopriamo insieme veramente chi è il tuo compagno!

Diciamoci la verità: gli uomini, spesso e volentieri, sono come il cubo di Rubick.

Carini da vedere, simpatici da giocarci un paio di volte, capaci addirittura di attirare la nostra attenzione per una vita intera, certo. Ma (ed è un grosso ma) sono quasi sempre, proprio come il cubo sopracitato, impossibili da capire!

Il test di oggi ci aiuta a svelare meglio chi sia il tuo partner: pronta a scoprirlo?

Test su come il partner esterna i suoi sentimenti: scegli un’opzione e scopri chi è

Oggi abbiamo deciso di dirti chi sia veramente il tuo partner.

No, tranquilla: non intendiamo dire che il tuo compagno sia uno 007 in incognito, di cui ti riveleremo l’identità nelle prossime righe.

Semplicemente, vogliamo capire che tipo di persona è il tuo partner chiedendoti di dirci come esterna i suoi sentimenti.

(Se, poi, vuoi conoscere meglio te stessa abbiamo pronto qui per te il test del brufolo: non fare quella faccia, serve veramente a capire meglio chi sei!).

Qui sopra hai quattro opzioni: quale di queste rappresenta meglio il modo in cui il tuo partner esterna quello che prova per te?

fa tutto per te : che si tratti di riparare un mobile, fare un trasloco, pulire la cucina o portare fuori il tuo cane, il tuo partner fa tutto per te!

Magari non ti dice una parola ma, quando vede che hai bisogno di una mano o quando apri la bocca per provare a chiedere un aiuto, lui è sempre in prima linea.

Il tuo partner è sicuramente una persona che crede poco nelle parole campate in aria e non si perde tanto in chiacchiere e discorsi. Per lui conta la concretezza delle azioni ed è stupito dalla quantità di parole e sensazioni si debbano usare per entrare in contatto con gli altri! Non prendertela con lui se non ti dice mai cose carine o se non trova il modo di essere “come tutti gli altri fidanzati”. Difficilmente cambierà modo di fare ma finché è presente per te, sappi che non ha occhi per nessun’altra!

Diciamo che lui preferisce mandarti dei messaggi, scriverti dei bigliettini o delle lettere ma che anche a voce, una volta ogni tanto, riesce a farti capire quello che prova.

Che cosa vuol dire questo nel test su come il partner esprime i sentimenti?

Semplicemente che il tuo partner ha una gran confusione in testa, che è’ una persona che non riesce sempre a mettere ordine nei suoi sentimenti! Ecco perché preferisce scrivere o avere modo di esternarli con calma. Il tuo partner ha sicuramente bisogno di tempo e di calma, non puoi pressarlo mentre discutete o mentre parlate del futuro.

Insomma, cerchiamo di capirci meglio: probabilmente tu ed il tuo partner vi attirate proprio perché siete l’uno l’opposto dell’altra. Niente di male in questo!

Il tuo partner ha un modo di esprimere i suoi sentimenti che è estremamente fisico: baci, abbracci, carezze e chi più ne ha più ne metta. Dovete trovare un giusto equilibrio, questo è chiaro, ma almeno sai che il tuo compagno ha sempre questa abitudine che lo tradisce. Anche quando litigate, infatti, se vedi che cerca comunque il contatto fisico sai che tra di voi andrà comunque tutto bene!