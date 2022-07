Scegli un mazzo di fiori e ti dirò dove trovi la forza per andare avanti

By

Cosa ti da la forza per andare avanti? La risposta risiede nella tua scelta di uno di questi mazzi di fiori.

La vita di ognuno di noi non è un fiume lungo e tranquillo, spesso ci sono non poche difficoltà all’orizzonte e momenti difficili da dover superare. Andare avanti a volte significa sfidare noi stessi e le nostre possibilità e richiede coraggio e forza. Questa forza si ottiene in diversi modi e ha diverse forme, ad esempio può essere emotiva o spirituale. La forza di cui abbiamo bisogno può essere fisica o mentale a seconda sei casi.

Il test di oggi ti aiuterà a capire da dove attingi la tua forza. Questo test ha l’obiettivo di intrattenerti ma ti offrirà un ottimo spunto per capire meglio te stesso. Scegliendo un mazzo di fiori in modo istintivo lascerai che il tuo inconscio parli per te.

Test: scegli un mazzo di fiori e ti dirò dove prendi la forza per andare avanti

Ognuno di noi ha una definizione personale di forza, ad ogni modo si tratta di un elemento vitale legato alla sopravvivenza che aiuta a superare i momenti difficili ed andare avanti. Pensando alla tua vita, dove pensi di attingere la tua forza vitale?

Abbiamo motivi diversi per andare avanti, lo facciamo per i figli, per i nostri cari, per il lavoro che ci da soddisfazioni o grazie alla fede e alla nostra spiritualità.

Tu dove pensi di prendere la tua forza? Osserva l’immagine del test di oggi, scegli un mazzo di fiori e scoprilo. Una sola raccomandazione, la tua scelta dovrebbe essere il più possibile istintiva. Scegli dopo un rapido sguardo senza pensare troppo.

Risultato del test

Ecco dove prendi la tua forza se hai scelto

Il mazzo di fiori n.1

La scelta del primo mazzo indica che la forza di andare avanti te la da la tua famiglia. Le persone che ami e con le quali hai un legame speciale sono la tua risorsa. Tu sei molto legato a loro e loro ci sono sempre stati quando hai avuto bisogno. Puoi sempre contare sulla tua famiglia per tutto ciò di cui hai bisogno.

Il mazzo di fiori n.2

Se hai scelto il secondo mazzo significa che prendi l forza di andare avanti dai tuoi amici. I primi a supportarti nella tua vita sono i tuoi amici, persone che ti sei sapientemente scelto con cura nella vita e con le quali hai stabilito un legame speciale. È a loro che ti rivolgi ogni volta che hai bisogno di confidarti, sfogarti o piangere. Puoi sempre contare sui tuoi amici e loro sanno che è lo stesso anche per te.

Il mazzo di fiori n.3

La scelta del terzo mazzo indica che trai la tua forza dal tuo lavoro. Sei una persona che conta molto su se stesso e sulle proprie forze, indipendente e molto motivato il tuo lavoro è il tuo più grande orgoglio. Se ti senti realizzato e appagato e grazie al tuo lavoro.

Il mazzo di fiori n.4

La scelta del quarto mazzo di fiori indica che trai la forza per andare avanti da te stesso. Tu sei la tua principale risorsa. Hai una grande forza d’animo e un grande ottimismo. Tenace e sicuro di te stesso, non ti fermi davanti a nessun ostacolo e in caso di difficoltà vai a caccia di soluzioni e di opportunità.

Il mazzo di fiori n.5

Se hai scelto l’ultimo mazzo significa che trai la tua forza dalla tua spiritualità. Possiedi una fede importante. Nei momenti belli e in quelli brutti confidi nella fede e ti senti molto confortato. La fede è per te motivo di speranza e grande motivazione. Questa entità ti fa sentire appagato e capace di affrontare tutto. E’ grazie alla fede se senti di valere e brillare in questo mondo ed è un grande vantaggio.