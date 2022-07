Le super tendenze labbra estate 2022 da provare se hai più di 40 anni

Le tendenze labbra dell’estate 2022 vanno bene solo per le giovanissime e le tiktoker? Assolutamente no: ecco quali sono top anche a 40 anni!

In estate le parole d’ordine per il trucco labbra sono: freschezza e morbidezza. Le labbra devono essere perfettamente idratate, preferibilmente lucidissime e dai colori naturali.

Si tratta quindi di un periodo in cui le labbra si mettono completamente “a nudo” si rinuncia quasi del tutto a nascondere o a correggere i loro piccoli difetti.

Anche se di certo le giovanissime amano il trucco labbra estivo, questo approccio al make up è un po’ più difficile da gestire per le donne mature.

Il motivo è che con lo scorrere del tempo le labbra diventano più sottili ma anche più secche e meno definite. Si tratta di un processo assolutamente naturale che dipende dalla minor produzione di collagene da parte del nostro organismo.

Questo significa che tutto il nostro viso, ma principalmente le labbra e gli zigomi, cominciano ad apparire meno definiti, meno turgidi e, insomma, meno belli!

Questo però non deve scoraggiarci: il trucco labbra dell’estate 2022 può essere perfetto anche per le donne che hanno superato i 40 e che nel corso dell’inverno sono abituate a utilizzare rossetti impegnativi!

Le tendenze del trucco labbra dell’estate 2022

Negli ultimi anni si sono moltiplicati i prodotti glossy e i prodotti plumper. Cosa sono e come possiamo utilizzarli dopo i 40?

LABBRA SUPER LUCIDE

I gloss o i prodotti glossy in generale corrispondono a quelli che un tempo chiamavamo lucidalabbra. Si tratta quindi di prodotti in grado di dare alle labbra una luminosità simile quasi a uno specchio, che possono essere acquistati in delicate nuance colorate oppure in versione trasparente.

Se i lucidalabbra colorati forse sono un po’ troppo “baby” per una donna adulta, è possibile utilizzare i gloss trasparenti abbinandoli a tinte labbra a lunga durata del colore che preferiamo.

In questo modo il colore finale del trucco labbra sarà molto “adulto” ma il finish lucido sarà assolutamente alla moda.

LABBRA ANNI ’90

Ebbene sì, il trucco labbra anni Novanta è tornato prepotentemente alla ribalta negli scorsi mesi e continua ad essere amatissimo anche quest’estate. Questo tipo di trucco consiste nel tracciare una linea labbra leggermente più scura del rossetto che si utilizza per truccare l’interno delle labbra.

Si tratta di una tendenza in cui probabilmente siamo delle maestra assolute, dato che l’abbiamo messa in atto per tanti anni, quindi tanto vale sfoggiarla anche nell’estate 2022.

Il segreto sta nell’utilizzare una matita che sia solo un tono più scura rispetto al colore del rossetto, senza creare una discrepanza troppo accentuata tra i due colori.

Inoltre, la tendenza più attuale è di trasformare il contorno labbra a contrasto tipico degli anni Novanta in un bellissimo trucco labbra ombré: qui ti spieghiamo come realizzarlo con pochi prodotti e in maniera semplicissima.

Questo trucco è l’ideale per chi ha labbra sottili o vuole comunque dare l’impressione di avere labbra più grandi grazie all’utilizzo di un colore più chiaro al centro del make up.

E se vogliamo davvero spingerci oltre, possiamo terminare il trucco con uno strato di gloss per far brillare le labbra e farle apparire ancora più grandi!

LABBRA NUDE

Il trucco labbra nude è croce e delizia delle donne over 40. Si tratta di un make up labbra estremamente raffinato ed elegante, che permette di concentrare tutta l’attenzione dell’osservatore sugli occhi.

D’altra parte però il trucco labbra nude mette in risalto tutti i piccoli difetti delle labbra, che si moltiplicano nel corso dell’estate.

Per realizzare un trucco labbra nude perfetto anche dopo i 40 il consiglio è di curare moltissimo l’idratazione delle labbra prima di realizzare il trucco. L’ideale è applicare anche un po’ di acido ialuronico prima di stendere la crema idratante, per massimizzare la capacità dei tessuti di trattenere acqua e principi idratanti.

Oltre a questo sarà fondamentale eseguire un brevissimo scrub naturale almeno una volta alla settimana.

Per quanto riguarda poi la scelta del rossetto è importantissimo scegliere un colore adatto al colore della nostra carnagione abbronzata. Questo significa che nel 90% dei casi il rossetto che utilizziamo normalmente per un look nude in inverno non sarà adatto a eseguire lo stesso trucco in estate.

Molto meglio puntare su prodotti dal colore leggermente più caldo e dalla texture cremosa. Anche se con questo genere di prodotti il trucco finirà per essere meno duraturo, le labbra appariranno molto più morbide e giovani!