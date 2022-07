E’ il segno più incline alla paura, ecco perché prova angoscia

Gli astri ci rivelano chi è il segno zodiacale che ha l’animo più angosciato di tutti e perché è così incline alla paura.

Appartenere ad un segno zodiacale significa possedere alcune caratteristiche distintive del segno, con tanto di pregi e difetti. Se di alcuni segni si può dire che siano molto coraggiosi come l’Ariete, di altri non si può dire lo stesso, come nel caso del segno del quale parleremo oggi, noto per essere un segno che si spaventa facilmente.

E’ un segno di Terra e non ama rischiare. Preferisce ponderare attentamente ogni possibile alternativa prima di prendere decisioni importanti. E’ molto noto per la sua ossessione per la perfezione, controlla sempre tutto e fa in modo che sia tutto impeccabile. Non arriva mai in ritardo. Hai capito di chi stiamo parlando?

E’ la Vergine il segno più angosciato dell’oroscopo

Appartengono a questo segno le persone nate tra il 23 Agosto e il 22 Settembre. I nativi di questo segno sentono la necessità di controllare tutto, hanno un incolmabile bisogno di sicurezza e stabilità, proprio come tutti i segni di Terra. La Vergine è precisa, perfettina, analitica, tende a scoraggiarsi velocemente. E’ incline a stati di ansia e attacchi di panico, si lascia sopraffare da queste sensazioni soprattutto quando le cose non vanno come vorrebbe. E’ dominato da Mercurio, il pianeta della rassicurazione e dell’illuminazione, è questo pianeta che gli conferisce il suo essere acuto ed intelligente.

La Vergine è un segno solitamente conviviale ed estroverso anche se a volte può essere fastidioso per via del suo essere puntiglioso, permaloso ed eccessivamente critico.

La Vergine non è l’unico segno dello zodiaco che spesso deve fare i conti con le sue debolezze.

Anche il Pesci è un segno incline alla paura. Un sognatore instancabile e molto sensibile, questo segno di acqua è profondamente empatico. Gli astrologi lo definiscono lo struzzo dello zodiaco perchè in caso di problemi questo segno mette la testa sotto terra e aspetta che passi la tempesta. Non fa una piega, non tenta di trovare soluzioni, è come se si irrigidisse e non avesse altra scelta che attendere che quello stato di irrigidimento passi da sè.