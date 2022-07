Quanto guadagnava Meghan prima di sposare Harry? La vera cifra

By

Tutti ce lo siamo chiesto almeno una volta: quanto guadagnava Meghan Markle prima di sposare Harry? Era davvero ricca o il suo è stato un matrimonio di convenienza?

Quando è stato annunciato il fidanzamento ufficiale del Principe Harry con Meghan Markle nessuno sapeva quest’ultima chi fosse. Nemmeno in America, dove l’attrice ha sempre lavorato, il suo nome era particolarmente noto.

Nonostante questo tutti hanno sempre pensato che si trattasse di una donna benestante, anche perché Meghan ha sempre fatto in modo di trasmettere quest’immagine di sé.

Successivamente è emerso che Meghan era nata in una famiglia piuttosto ricca. Suo padre, Thomas Markle, ha lavorato nell’industria del cinema per tutta la vita occupandosi di aspetti tecnici della produzione di film. Il Signor Markle ha quindi sostenuto tutte le spese economiche necessarie ad assicurare alla figlia minore un’istruzione di buon livello fino al college.

Questo significa quindi che Meghan non è mai stata povera e non ha mai conosciuto le piccole e grandi difficoltà della vita delle persone qualunque.

Nonostante questo, una volta diventata Duchessa di Sussex, Meghan ha parlato più volte delle sue difficoltà economiche, dell’auto malmessa e sgangherata con cui andava ai provini e delle insalate che mangiava nei ristoranti a buon mercato.

Perché ha deciso di dare questa versione della sua storia? Per rinforzare l’idea di se stessa come moderna Cenerentola, partita dal nulla ma poi diventata un’attrice ricca e famosa.

Le cose però stanno davvero così?

Tutta la verità su quanto guadagnava Meghan Markle durante la sua (scarsa) carriera di attrice

Quando tutto il mondo cominciò a indagare su Meghan per avere un’idea almeno vaga di chi fosse la futura moglie di Harry, si scoprì che l’attrice non aveva mai preso parte a progetti di grande importanza.

L’unico ingaggio duraturo di Meghan Markle è stato per il personaggio di Rachel Zane nella serie Suits dal 2011 al 2017. In quell’anno Meghan si è fidanzata ufficialmente con Harry e ha quindi dovuto precipitosamente lasciare tutti i suoi impegni professionali.

Prima di allora aveva recitato nei film Remember Me (prodotto da quello che allora era il suo ex marito Trevo Hengelson) e aveva ricevuto un compenso di 187.000 Dollari. Ha ricevuto poco meno, cioè 171.430 Dollari per la sua partecipazione al cortometraggio The Candidate.

Per quanto riguarda invece il suo lavoro nella serie Suits, secondo i dati Meghan avrebbe ricevuto 50.000 Dollari per episodio registrato. Considerando i 6 anni trascorsi sul set della serie significa che in totale Meghan ha guadagnato circa 450.000 Dollari.

Certo, non si tratta affatto di somme di poco conto per i “comuni mortali” ma di certo non si tratta di cifre davvero da capogiro. Questo significa che prima di conoscere Harry Meghan era un’attrice che stava muovendo i primi passi nel mondo dello showbusiness.

Tra le altre cose pare che per ottenere una delle sue primissime parti Meghan abbia mentito sul fatto di essere iscritta a uno specifico sindacato di attori e che, dopo essere stata scoperta, venne aiutata iscriversi al sindacato in questione.

Cosa significa questo? Che Harry ha proprio ragione nel dire che “What Meghan Wants Meghan Gets”: “quello che Meghan vuole Meghan ottiene”!

Oggi, come sappiamo, Meghan vive in una casa principesca con nove camere da letto, un ampio parco verde, piscina e moltissimi altri lussi di questo tipo. Inoltre Meghan vive in una zona davvero esclusiva di Los Angeles, il quartiere di Montecito dove vivono Oprah Winfrey, Adele e moltissime altre star della televisione americana. Ci sarebbe arrivata senza il matrimonio con Harry?