Costa solo € 50 la borsa dell’outfit più discusso di Meghan Markle!

La borsa di Meghan Markle che ha indossato nell’ultimo outfit che ha fatto impazzire tutto il web possiamo farla nostra a soli €50! Come? Con questa guida di stile targata CheDonna che vi spiegherà tutti i segreti per essere fashion!

Amiamo vedere i nostri personaggi famosi preferiti indossare outfit da mille e una notte. Il più delle volte, però, rimaniamo con l’amaro in bocca perché vorremmo possedere anche noi quegli outfit ma sono veramente troppo costosi. Da oggi tutto cambierà perché vedremo in questa guida di stile come copiare gli accessori di uno degli outfit più discussi del momento spendendo meno di € 50!

La duchessa del Sussex Meghan Markle è recentemente al centro di un polverone, l’ennesimo, mediatico che ha come protagonista proprio i suoi look.

Non è ben chiaro cosa si cela dietro a questa scelta stilistica, se è una scelta a priori oppure solo casualità, ma sta di fatto che Meghan Markle indossa molto spesso degli outfit che assomigliano veramente troppo a quelli indossati dalla cognata Kate.

L’ultimo look indossato da Meghan comprendeva una tuta nera con scollatura a barca bianca firmata Gabriela Hearst, un paio di sandali con tacco nero a spillo firmati Acquazzurra e una borsa pochette di Bottega Veneta.

Che sia copiato o meno una cosa è certa: il total look di Meghan Markle funziona alla grande!

Il total black della tuta è perfettamente abbinato al sandalo a spillo nero, e il tocco colorato della pochette a mano è l’elemento trendy che rende il look meno elegante e allo stesso tempo più stylish.

Quindi perché non copiarla? Per una semplice ragione: i capi indossati da Meghan sono veramente troppo costosi!

E qui interveniamo noi di CheDonna per spiegarvi che tutto è possibile! Infatti vedremo nello specifico come copiare la borsa di Meghan Markle ad un prezzo ridotto! Come? Iniziamo!

La borsa di Meghan Markle a meno di € 50 esiste, ed è firmata Zara!

Per ricreare un look che abbiamo visto su un magazine di moda o indosso ad una influencer non bisogna mai letteralmente copiare tutti gli abiti alla lettera, ma prendere ispirazione. I modelli di abiti indossati, gli accostamenti di colori, queste sono le cose che dobbiamo vedere e che dobbiamo ricreare!

Come abbiamo appena visto il look in questione di Meghan Markle è divino, ma carissimo. Solo la borsa firmata Bottega Veneta modello mini pouch ha un costo di € 1800.

E se volessimo copiarla senza spendere un’enormità? Zara ha la soluzione che fa per noi!

Nello specifico si tratta di una pochette rossa in rafia della stessa forma di quella indossata da Meghan che presenta degli inserti effetto perla tono su tono. Costo della borsa? Solo € 49,95.

Da indossare come accessorio colorato in un look total black, oppure con un outfit composto da t-shirt bianca, jeans e sneakers. La pochette a mano rossa è l’elemento trendy che dovrai avere! A proposito, Meghan Markle lo fa ancora! Copia Kate Middleton alla lettera!

Anche per oggi termina qui questa guida di stile targata CheDonna che ha visto come copiare in pochi step la borsa costosissima di Meghan Markle!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le novità del fashion in tempo reale!