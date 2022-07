Eritema solare: se non riesci a prevenirlo, curalo così

Chi deve stare particolarmente attento? Ovviamente, com’è facilmente deducibile, le persone che hanno la carnagione molto chiara, i bambini (soprattutto sotto i 3 anni) e gli anziani, che hanno la pelle più delicata.

Deve prestare molta attenzione anche chi assume alcuni farmaci, come antibiotici, antimicotici e diuretici e chi è solito applicare alcune creme ed unguenti, come quelli contro l’acne, oppure a base di cortisone ed antistamici.

Detto ciò, come possiamo prevenire l’eritema solare? Come abbiamo anticipato, applicando sempre la protezione solare ed assumendo integratori appositi per la pelle, che contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Spesso si pensa – erroneamente – che le creme protettive ad alto SPF (come la 50) impediscano di abbronzarci: è falso.

Al massimo applicandole spesso potresti impiegare qualche giorno in più del solito per avere una pelle dorata, ma almeno sarai sicurissima di proteggerla nel modo giusto e di non incorrere in problemi come scottature ed eritemi appunto.

Inoltre c’è un segreto che pochissime persone conoscono: in questo modo l’abbronzatura resta più a lungo ed è anche più uniforme.

Anche mangiare spesso frutta e verdura fresca, assumere alimenti a base di sali minerali e bere molta acqua può aiutarci a prevenire eventuali problematiche.

Se però non siamo proprio riuscite a prevenire l’eritema solare, lo dobbiamo assolutamente curare.

Come? Bevendo moltissima acqua, idratando la pelle con emulsioni e creme specifiche. Gli ingredienti più efficaci comunque sono aloe vera, mentolo e cortisone, che danno immediato sollievo.

In casi estremi poi è possibile ricorrere all’idratazione intravenosa, all’uso di antinfiammatori non steroidei e di garze grasse.

Ovviamente, però, in caso di eritema, la prima cosa da fare è evitare di esporsi al sole e, in caso di bolle, evitare anche di cercare di romperle.

Generalmente comunque tutti i sintomi dovrebbero sparire nell’arco di 4 – 7 giorni al massimo e non dovrebbero lasciare alcun segno sulla pelle.

C’è un però: la pelle ha memoria, ricorda ciò che le è successo negli anni. Cosa significa? Che probabilmente una pelle danneggiata delle scottature, a lungo andare potrebbe incorrere in un invecchiamento precoce, con comparsa di rughe, segni, lentigo solari.

E non solo, perché le conseguenze possono essere anche più gravi: i tumori della pelle, infatti, sono più frequenti nei soggetti che hanno avuto scottature.

In ogni caso, in estate la beauty routine necessita di qualche accorgimento in più ed ecco la nostra guida.

Comunque adesso sappiamo che l’eritema non va affatto sottovalutato e va curato immediatamente.