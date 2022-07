Test: quanto sei geloso del tuo partner? Scoprilo con il nostro test

Quando vivi una relazione romantica sei geloso o sei una persona che si fida completamente della sua metà?

Quanto sei geloso del partner? questo test ti dirà tutta la verità. Anche se tenti di non far vedere all’altro che sei geloso o tenti di non cedere all’impeto di questo sentimento, questo test della personalità ti dirà quanto sei effettivamente geloso del partner.

Fare il test è molto semplice. Devi solo osservare queste quattro immagini di coppie e dire quale ti attrae di più. Capire come siamo realmente quando siamo innamorati non è sempre semplice, l’amore altera molto la nostra personalità. A volte pensiamo di non essere gelosi poi in realtà lo siamo eccome. Anche se la finalità del test è quella di intrattenerti ti fornisce un ottimo spunto di autovalutazione. Approfondisci l’argomento gelosia: Gelosia: come evitarla e vivere più serenamente la coppia

Scegli una coppia e ti dirò quanto sei geloso

Un pizzico di gelosia non nuoce al rapporto, anzi è quel che che ti fornisce la giusta motivazione per andare avanti, che ti fa sentire quanto desideri l’altro e quanto tieni a lui. La gelosia esaspera quando è eccessiva. Questo è il motivo per il quale questo test ti servirà per capire se è il caso di intervenire o meno con azioni correttive.

Ed ora è tempo di fare il test. Osserva qualche minuto l’immagine e affidati alla tua risposta istintiva. Scegli una delle quattro immagini senza pensare troppo, lascia che sia il tuo inconscio a guidarti nella scelta.

Soluzione del test

Se hai scelto la coppia 1

Il sentimento della gelosia non ti appartiene. Se ti ha colpito questa immagine significa che sei una persona equilibrata e sicura di te e questo incide in modo positivo sul tuo rapporto perché ti mette in condizione fi fidarti completamente del partner. Sei una persona che non invade la libertà e lo spazio vitale dell’altro. Non ti senti mai minacciata e d conseguenza non tendi le redini.

Se hai scelto la coppia 2

Se hai scelto la seconda coppia significa che sei una persona gelosa. La mano che tenta di tenere a sè il viso dell’altro dimostra che non sei una persona che lascia all’altro i suoi spazi. Ti senti minacciata, dovresti provare a fidarti di più, a correggere i tuoi pensieri. In questo modo stai soffocando la tua relazione anche se pensi di tutelare te stessa. Forse la tua gelosia ha a che vedere con un tuo problema di autostima. Prova ad indagare.

Se hai scelto la coppia 3

Se hai scelto la terza coppia non si può dire che tu sia una persona esageratamente gelosa, qualche volta hai dei sospetti ma in linea generale la tua relazione si basa sulla fiducia. Quei momenti di insicurezza e dubbio capitano a tutti, l’importante è sapere come contrastarli e raggirarli senza permettere loro di incidere negativamente sul rapporto.

Se hai scelto la coppia 4

Sai di essere gelosa e ci stai già lavorando. Hai capito che la tua scarsa autostima e le tue insicurezze sono lacune della tua personalità e ti stanno portando a danneggiare il rapporto. Hai preso atto della cosa e hai iniziato a prendere le dovute precauzioni. È un buon inizio, certo cambiare non è facile, si dice appunto che chi nasce quadrato non muore rotondo e nessuno cambia realmente, cambia solo il modo in cui ci si mostra all’altro. Ad ogni modo è sempre un bene per la relazione questo cambio di rotta, si sa che la fiducia è la chiave per una relazione sana e duratura.