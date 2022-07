Introverso e taciturno, è lui il segno più misterioso di tutti

Gli astri ci rivelano chi è il segno più misterioso di tutto lo zodiaco. Tra tutti i segni zodiacali lui è noto per la sua misteriosità.

Parla poco di se, ascolta più che aprirsi, è introverso e il tutto si deve al fatto che non ha molta fiducia negli altri. Sospettoso e molto cauto, per lui fidarsi è bene e non fidarsi è meglio. Tra i dodici segni dello Zodiaco lui è molto noto proprio per il suo lato misterioso.

Non è certo un tipo che rivela tutti i suoi fatti personali a tutti, prima deve sentire di potersi fidare ciecamente. Tutti lo definiscono misterioso ed impenetrabile, hai capito vero di chi stiamo parlando?

E’ lo Scorpione il segno più misterioso di tutti

Lo Scorpione è il segno più enigmatico dello zodiaco, farai fatica a capirlo fino in fondo e non saprai mai dove vuole arrivare. Il suo sguardo indagatorio, le tante domande ed il velo di riserbo e silenzio che tira fuori quando gli si chiede qualcosa della sua vita privata, mostrano una personalità contraddittoria e sospetta. Questo segno coltiva il mistero non per scelta ama per necessità, è animato da sfiducia e sospetti nel genere umano.

Governato da Marte, il pianeta della forza e dell’aggressività, e da Plutone che nella mitologia è il pianeta degli inferi, lo Scorpione è un segno combattivo e tenace, quando vuole qualcosa non teme rivali. Il suo elemento è l’acqua che lo rendo intuitivo, sensibile ed empatico, il che lo rende un ottimo confidente. Farà anche parte dei segni che sanno mantenere un segreto? Scopri chi sono i segni che non tradiranno mai una tua confidenza. In amore è tra i segni più passionali.

Non solo lo Scorpione ha la peculiarità di essere introverso e restio a manifestare i suoi sentimenti, lo è anche l’ ACQUARIO.

Generalmente i nativi di questo segno non rivelano facilmente le loro emozioni. E’ un segno sui generis, molto particolare, enigmatico, indipendente ed originale preferisce tenere per se pensieri ed emozioni. Solitamente analizza, osserva, ma non favilla. Non si capisce mai cosa gli passa realmente per la testa. Quel che è certo è che non bisogna mai interferire con la libertà di questo segno che non ammette vincoli e imposizioni i nessun tipo.