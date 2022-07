Levategli le carte di credito: questi segni spendono sempre troppo!

I segni zodiacali che spendono troppo vanno veramente pazzi per lo shopping: anche tu hai bisogno che qualcuno ti nasconda il portafogli?

Diciamoci la verità: a te i saldi estivi fanno un baffo.

Sai sempre quello che vuoi comprare e non hai di certo bisogno di aspettare gli sconti per scatenarti tra scaffali, registratori di cassa ed espositori!

Se ti riconosci in queste poche righe di descrizione, abbiamo una notizia per te: potresti essere uno dei segni zodiacali di cui parliamo oggi.

Dicci un po’: dove si trova il tuo portafoglio in questo momento?

I segni zodiacali che spendono troppo: ecco la classifica dell’oroscopo

Ci sono delle persone che non possono veramente fare a meno di spendere e spandere.

Parliamo dei segni zodiacali che spendono troppo: cinque segni che proprio non possono esimersi dallo spendere soldi, dovunque vadano!

Non importa dove si trovino o cosa stiano facendo: l’occasione per comprare qualcosa o per sprecare del denaro è sempre dietro l’angolo!

I segni zodiacali che spendono troppo possono renderti veramente la vita difficile (a meno che tu non sia uno di loro e, quindi, che la tua vita non sia già difficile di tuo).

Pronta a scoprire la classifica di oggi dell’oroscopo?

Bilancia: quinto posto

I nati sotto il segno della Bilancia sono persone che amano assolutamente spendere soldi.

Comprare cose, di qualsiasi tipo, è un modo per le Bilancia di essere ancorate al terreno, di sapere chi sono e che cosa vogliono. (Ehi, ve lo avevamo detto qui che la Bilancia è anche uno dei segni zodiacali nella classifica dei più alienati dell’oroscopo).

Per la Bilancia spendere soldi è facilissimo: lo fa in continuazione, salvo poi pentirsi amaramente quando è il momento!

Cancro: quarto posto

Abituati come sono a preferire i ricordi concreti a quelli della fantasia, i nati sotto il segno del Cancro possono essere dei grandi spendaccioni.

Per il Cancro, infatti, i soldi sono veramente un vile strumento, qualcosa che preferirebbero non avere proprio.

Appena hanno un po’ di denaro da parte, dunque, i nati sotto il segno del Cancro finiscono per spenderlo immediatamente, nel tentativo di creare ricordi e comprare regali per i propri cari. E, ovviamente, comprare regali anche per sé stessi!

Ariete: terzo posto

Che i nati sotto il segno dell’Ariete possano essere persone particolarmente spendaccione non è veramente una sorpresa.

C’è un motivo, ovviamente, se si trovano nella classifica dei segni zodiacali che spendono troppo in tutto l’oroscopo!

Agli Ariete piace tantissimo poter ostentare il proprio gusto per la vita. Comprare tanto, troppo è un modo per gli Ariete di sentirsi in pace con sé stessi, allo stesso livello degli altri se non di più. Insomma: gli Ariete comprano tanto e cercano di impressionare tutti gli altri. Le ultime scarpe alla moda, quell’aggeggio tecnologico che tutti vogliono: gli Ariete hanno tutto sempre con sé!

Aquario: secondo posto

Per i nati sotto il segno dell’Aquario, invece, spendere tanto è una questione che ha a che vedere con il proprio modo di vivere la vita.

L’Aquario, infatti, è come se stesse sempre costruendo un nido: per sé stesso ma anche per gli altri!

Se è vero che gli Aquario meritano il secondo posto in questa classifica dell’oroscopo dei segni zodiacali che spendono troppo, dobbiamo spezzare una lancia in loro favore.

Gli Aquario spendono tanto (troppo!) ma non spendono solo per sé stessi! Per gli Aquario c’è sempre un regalo da comprare, un pensierino da prendere, una necessità altrui a cui far fronte. Gli Aquario spendono sempre ma lo fanno con il cuore e con il desiderio di far sentire gli altri benvoluti e a casa. Insomma, non possiamo proprio avercela con loro, non credete?

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che spendono troppo

Arriviamo infine al primo posto nella nostra classifica di oggi dell’oroscopo, dove troviamo tutti i nati sotto il segno del Leone.

Cari Leone, sapevate bene che questo momento sarebbe arrivato: siete proprio voi il segno zodiacale a cui dovremmo nascondere il portafoglio!

(Ma forse sarebbe meglio non farlo: c’è un motivo se i Leone sono nella classifica dei segni zodiacali che si arrabbiano sempre!).

Per i nati sotto il segno del Leone spendere è un modo per fare due cose importantissime: innanzitutto possono dimostrare il proprio “potere” agli altri e, poi, possono anche adulare il proprio ego. In questa società capitalistica, spendere è il modo che abbiamo per far capire agli altri che valiamo qualcosa. I Leone non vedono l’ora di poter dare prova del loro merito! Anche quando, magari, non hanno così tanto da parte, i Leone spendono comunque. Lo trovano l’unico modo per far capire subito, a tutti, chi è che comanda veramente!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.