Autoabbronzante sui palmi delle mani? Scopri il trucco per rimuoverlo

Hai usato l’autoabbronzante ma ti è finito sui palmi delle mani? Ti sveliamo il trucco infallibile per rimuoverlo.

Con l’estate è relativamente facile procurarti un colorito naturale e abbronzato. Ma se desideri una maggiore luminosità, il modo migliore per ottenerla è utilizzare un autoabbronzante, optando possibilmente per una formula priva di raggi UV.

Sei sei alle prime armi sicuramente avrai qualche preoccupazione nell’utilizzare questo prodotto, con la paura magari di ritrovarti con i vestiti macchiati o peggio, le mani arancioni.

Come rimuovere l’autoabbronzante dalle mani

Se non hai mai usato l’autoabbronzante dovresti sapere che il prodotto potrebbe finire sulle tue mani, sia durante che dopo l’applicazione.

Per questo motivo vogliamo aiutarti regalandoti alcuni consigli sul modo migliore di rimuovere l’autoabbronzante dai palmi delle mani.

Come togliere l’autoabbronzante dalle mani prima che si macchino

Probabilmente avrai seguito le istruzioni alla lettera, ma nonostante ciò, sei riuscita a sporcarti i palmi delle mani con l’autoabbronzante. Ma siamo qui per rassicurarti. Il prodotto può essere facilmente rimosso. Come? Segui questi passaggi:

PULISCI I PALMI DELLE MANI CON UNO STRUCCANTE

Il modo migliore per lavarsi accuratamente le mani dopo l’abbronzatura finta è usare una salvietta. Se vai direttamente al lavandino e lavi a fondo le mani, finirai per rimuovere tutto l’autoabbronzante dalle mani, ottenendo un aspetto non omogeneo. Quindi, dopo aver terminato l’autoabbronzatura, utilizza una salvietta o un panno per pulire accuratamente i palmi delle mani e la parte inferiore delle dita. Ti suggeriamo di farlo ogni volta perché a volte può sfuggire qualche macchia e questo metodo è il modo migliore per individuarla.

PASSA IN QUALSIASI FESSURA

Quando ti appresti ad applicare l’autoabbronzante nella zona compresa tra un dito e l’altro, è probabile che si ottenga un colore extra scuro, poiché la pelle tende a essere più secca rispetto ad altri punti. Puoi evitarlo prendendo la salvietta o il panno e guidandola con attenzione lungo le fessure tra le dita.

Come togliere l’autoabbronzante dalle mani dopo che si sono macchiate

Se ti sei dimenticata di pulire i palmi delle mani dopo aver applicato l’autoabbronzante, non preoccuparti. Abbiamo la soluzione anche per questo inconveniente. Ecco come procedere:

LAVATI LE MANI

Se ti sei dimenticata di pulire accuratamente i palmi delle mani prima che si seccasse l’abbronzatura, non ti resta che lavare le mani. Infatti questo semplice gesto può aiutare a sbiadire naturalmente l’abbronzatura rimasta. Se possibile, cerca di lavare solo i palmi delle mani e le dita, ma non aspettarti che l’abbronzatura sparisca da un giorno all’altro. Infatti, se quest’ultima è molto intensa, cerca qualcosa di più abrasivo, come il sapone per i piatti, che ti aiuterà a scioglierla durante il lavaggio.

ESFOLIA

Puoi sempre scegliere di esfoliare i palmi delle mani per eliminare l’autoabbronzante indesiderato. Assicurati però di usare un esfoliante delicato, poiché le mani tendono a essere più morbide e fragili della pelle del corpo, e attenta a non esagerare. Massaggia il prodotto sulla zona interessata con movimenti circolari e tra le dita. Ricorda di fare una pausa tra una sessione di esfoliazione e l’altra, piuttosto che tentare di rimuovere l’errore dell’abbronzatura in una sola notte.

In alternativa, puoi prendere il siero viso notte e applicarlo sulle mani. Infatti, questo prodotto presenta degli acidi in grado di rimuovere le cellule morte, attenuare le macchie scure e migliorare il tono della pelle. Perciò il siero potrebbe aiutare a eliminare l’autoabbronzante.