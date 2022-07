Beffa per Milly Carlucci: il nome più caldo dice no a Ballando con le stelle

Milly Carlucci deve fare i conti con una cocente delusione. Il nome più caldo di Ballando con le stelle le ha detto di no.

Milly Carlucci è a lavoro per realizzare la prossima edizione di Ballando con le stelle. La conduttrice, insieme alla sua produzione, sta studiando il cast perfetto che possa danzare durante il corso della prima serata del sabato sera di Rai 1 andandosi a scontare, come tradizione vuole, contro Maria De Filippi su canale 5.

In rete, infatti, si inizia a mormorare dei possibili personaggi scelti e tra questi è spuntato un nome davvero importante che sarebbe stato senza alcun dubbio un vero e proprio colpaccio per la conduttrice. Peccato però che attraverso i suoi profili social abbia smentito la sua partecipazione, rivelando che almeno per il momento Ballando non è tra i suoi piani.

Una vera e propria doccia fredda per Milly Carlucci che dovrà correre ai ripari cercando nuovi personaggi forti in grado di eguagliare il successo che avrebbe ottenuto senza alcun dubbio quest’ultimo.

Anticipazioni Ballando con le stelle: il nome più atteso dice no

Ballando con le stelle dovrà rinunciare ad uno dei personaggi più chiacchierati degli ultimi tempi che sicuramente avrebbe portato una certa visibilità alla prossima edizione.

Milly Carlucci, che ha deciso di esagerare per la prossima edizione, durante il corso di una recente intervista a Il Messaggero, aveva ammesso di averci messo gli occhi addosso e di aver pensato alla sua ipotetica partecipazione all’interno del programma in quanto nella scelta del cast si guardano anche i personaggi maggiormente in vista per le notizie legate al mondo dell’attualità o della cronaca rosa.

Per questo motivo non poteva lasciarsi sfuggire la ghiotta occasione di avere Francesca Pascale a Ballando con le stelle. Purtroppo però sul suo profilo Instagram, la moglie di Paola Turci (dove non è mancata la reazione di Berlusconi alle loro nozze) ha smentito la sua presenza nel cast affermando che si tratta soltanto di una fake news e niente di più.

Una cocente delusione per Milly Carlucci che ora dovrà correre ai ripari trovando un altro personaggio che sarà in grado di eguagliare il successo e la visibilità che avrebbe potuto dare la Pascale con la sua eventuale partecipazione all’interno dello show di successo di Rai 1.