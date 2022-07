Guendalina Tavassi lascia tutto: la drastica scelta che nessuno si aspettava

By

Guendalina Tavassi, dopo l’Isola dei Famosi 2022, è pronta a stravolgere tutto partendo da un nuovo ed incredibile lavoro.

Nuova vita per Guendalina Tavassi dopo l’incredibile esperienza vissuta sull’Isola dei Famosi 2022 insieme al fratello Edoardo? Rientrata in Italia prima della finalissima non avendo accettato il prolungamento, Guendalina è tornata a fare la mamma a tempo pieno dedicandosi ai figli Gaia, Chloe e Salvatore.

Al suo fianco c’è il fidanzato Federico Perna che l’aveva raggiunta anche in Honduras per farle una sorpresa. Sempre molto attiva sui social dove condivide tantissimo della sua vita, la Tavassi è pronta a cambiare una parte della sua vita professionale.

Guendalina Tavassi: addio alla tv? Ecco il nuovo lavoro

Guendalina Tavassi è da anni protagonista del mondo della televisione. Dopo aver trovato la popolarità partecipando al Grande Fratello dove ha conosciuto l’amica Margherita Zanatta, non ha più abbandonato il piccolo schermo partecipando ad altri reality come l’Isola dei Famosi sia da sola che in coppia con il fratello Edoardo ed essendo spesso opinionista dei programmi di Barbara D’Urso.

Contemporaneamente, anche la vita privata della Tavassi è cambiata. Già mamma di Gaia, nata quando lei era giovanissima, ha allargato la famiglia con l’arrivo di Chloe e Salvatore. Oggi ha un nuovo fidanzato, Federico Perna di cui è molto innamorata e sarebbe pronta a cambiare anche la sua vita lavorativa.

Dopo essersi scatenata in seguito all’avventura sull’Isola dei Famosi 2022, Guendalina sarebbe pronta a tuffarsi in una nuova avventura professionale lontano dal piccolo schermo.

Guendalina Tavassi è diventata testimonial di Beauty Consulting 24, un’agenzia di turismo medicale che organizza viaggi in tutto il mondo per aiutare le persone a sottoporsi ad interventi di chirurgia estetica a costi non troppo elevati.

A settembre, Guendalina farà da guida per un gruppo di persone dando inizio ad una nuova fase della sua vita professionale come ha raccontato lei stessa nelle storie di Instagram:

“Se volete partire accompagnerò questo gruppo in Turchia per le operazioni. Operazioni di qualsiasi tipo, trapianto di capelli, denti, seno, glutei, addominoplastica, qualsiasi operazione. Lì i chirurghi sono i migliori al mondo, i chirurghi italiani vanno in Turchia a fare i master. I costi sono bassi perché lì la vita ha un costo differente dal nostro e conviene molto di più operarsi lì”.