Il caldo torrido è arrivato, ecco cosa devi assolutamente pulire

Fare le pulizie con questo caldo non è il massimo ma c’è qualcosa che bisogna assolutamente pulire in caso di canicola.

Il torrido caldo estivo rende le pulizie un compito arduo e molto odiato, ogni piccolo movimento ci fa sentire intrisi di sudore come un allenamento intensivo in palestra eppure non bisognerebbe proprio mai fare a meno di non pulire questo indispensabile oggetto.

Cosa dovremmo pulire quando il caldo è soffocante? Al primo posto ci sono i nostri migliori amici, ventilatore e condizionatore e credo che tutti concordiamo sul fatto che siano indispensabili. A maggior ragione bisogna pulirli a fondo ed in modo impeccabile perché sono un ricettacolo di batteri e polvere. Scopri anche la dieta anti afa e i cibi giusti per combattere il caldo.

Ecco cosa pulire quando il caldo si fa soffocante

Purtroppo non ci si può sottrarre alle pulizie quando arriva il caldo ma si possono mettere in atto alcuni suggerimenti particolarmente utili in caso di caldo torrido. Innanzi tutto l’orario in cui si decide di fare pulizie dovrebbe essere pianificato preferendo le ore in cui fa meno caldo, la sera tardi o la mattina presto, dipendentemente dai propri impegni.

Secondo poi bisognerebbe decidere in modo strategico le aree e gli elementi della casa da pulire. Iniziate col pulire i dispositivi che col caldo usate di più anche mentre fate le pulizie, ventilatori e condizionatori. Ecco come pulire il condizionatore di casa in poco tempo.

Dopo esserti occupata dei dispositivi anti caldo ti consigliamo di dedicarti a finestre e persiane che in estate ci aiutano a proteggerci dal sole.

Infine sempre prioritari sono anche terrazza, giardino o balcone, questi spazi sono fondamentali e vitali in estate, soprattutto di sera quando ci permettono di godere di un pò di aria fresca all’aperto.

In estate dovremmo evitare sforzi eccessivi e dedicarci ai luoghi e dispositivi che usiamo maggiormente.

Ricorda che in estate è necessario avere delle accortezze in più in fatto di igiene, come queste:

– smaltire l’ immondizia tempestivamente. Il caldo rende l’odore dell’immondizia più sgradevole inoltre i resti di cibo possono attirare insetti indesiderati, ad esempio attrarre le api e le formiche. Per limitare gli effetti si consiglia di cambiare spesso il sacco della pattumiera e di cospargere del bicarbonato di sodio sul fondo dei bidoni poichè questo assorbe i cattivi odori.

– pulire il barbecue

Se si ha la fortuna di poter godere di un barbecue in giardino o sulla terrazza bisogna tenerlo pulito in modo che sia sempre pronto per una grigliata dell’ultimo minuto. La prima cosa da fare è usare spugna e sapone per i piatti per rimuovere lo sporco superficiale dalla griglia e poi risciacquarla. Quindi disinfettare con un acqua e aceto da passare sulla griglia con l’ausilio di n panno.