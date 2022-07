Beautiful e Una Vita anticipazioni: clamorose novità e una richiesta choc

Anticipazioni Beautiful e Una Vita. Dall’America e dall’Italia: tutto quello che accadrà ai nostri personaggi preferiti nelle prossime puntate. Scopriamolo insieme!

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nuove puntate in arrivo di Beautiful e Una Vita. I nostri protagonisti sono pronti a tenerci con gli occhi ben aperti ed ad intrattenerci per scoprire dinamiche, passioni e intrighi.

Nell’articolo di oggi parleremo più nel dettaglio delle nuove dinamiche che coinvolgeranno i nostri protagonisti di Beautiful e di Una Vita.

Anticipazioni Beautiful dagli USA: un nuovo amore per Bill Spencer?

Anticipazioni dalle prossime puntate in onda in America sul canale CBS. Secondo gli spoiler di Beautiful potrebbero essere in arrivo grosse novità in ambito sentimentale per Bill Spencer.

Nelle prossime puntate di Beautiful torneremo a parlare dell’editore, Bill Spencer. L’uomo era stato messo da parte dalle trame principali dopo l’incidente e la morte di Vinny Walker. Ma adesso sembra che stia per tornare alla ribalta con una nuova storia d’amore.

Tutto avrà origine quando Liam e Wyatt Spencer, manifesteranno una certa preoccupazione per il padre soprattutto perché l’uomo sembra essersi stagnato nella rinconquista di Katie Logan senza mai ottenere un ricongiungimento con la donna.

Per questo motivo, ben presto vedremo l’editore come parte importante di una storyline principale.

Una Vita, anticipazioni: Josè Miguel Dominguez in difficoltà?

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) sarà messo in estrema difficoltà dall’amico Ramon Palacios (Juanma Navas) per una richiesta. Tutto riporterà a Fidel Soria (Alejandro Siguenza) e agli anarchici.

Come già sapete, Fidel chiederà l’aiuto economico di Ramon. Il Palacios dovrà infatti fornire al Soria una grande somma di denaro per aiutarlo a inchiodare gli anarchici. Questo perché Fidel avrà bisogno di un appartamento in cui poter rinchiudere i presunti colpevoli e torturarli.

A questo punto, in uno scambio di passaparola ed amicizia, Ramon chiederà al marito di Bellita di vendere alcuni immobili per conto suo. Seppur gli uomini crederanno di riuscire a fare tutto in modo furtivo e nascosto dalle signore, Lolita (Rebeca Alemany) la nuora del Palacios scoprirà tutto.

La situazione, già di per sé complicata, peggiorerà quindi quando Ramon e Fidel saranno ormai coinvolti nelle morti di Leonardo (Hector Otones) e Fausto Salazar (Aitor Campo)…