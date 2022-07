Victoria De Angelis, fuga estiva proprio con lui!: le foto non lasciano dubbi

Victoria De Angelis scappa ad Ibiza per qualche giorno di vacanza: la bassista dei Maneskin stacca la spina dagli impegni professionali proprio con lui!

Bella, single, super professionista quando è sul palco e quando deve rispettare tutti gli impegni di lavoro, ma anche una semplice ragazza di 22 anni che ama divertirsi insieme agli amici. E così Victoria De Angelis, approfittando di qualche giorno di pausa con i Maneskin, è volata ad Ibiza per rilassarsi, ricaricare le energie in vista dei prossimi impegni con la band e divertirsi con gli amici di sempre.

Oltre alle amiche e agli amici che frequenta normalmente quando non lavora, Victoria è partita con un lui davvero speciale. Una scelta che, naturalmente, i fan dei Maneskin hanno particolarmente apprezzato.

Victoria De Angelis: fuga ad Ibiza: tra gli amici spuntano Thomas Raggi ed Ethan Torchio

A svelare la piccola vacanza che si è concessa è stata proprio Victoria che, dopo aver regalato ai fan una foto da infarto in cui indossa un reggiseno rosso, si è localizzata ad Ibìza insieme agli amici e alle amiche. Senza un filo di trucco, rilassata e serena, la De Angelis sta condividendo alcuni momenti del suo soggiorno ad Ibiza. Con lei è partito anche il suo “fratellino” Thomas Raggi con la fidanzata Lavinia.

Il gruppo, inoltre, nella giornata di ieri è stato raggiunto anche da Ethan Torchio che è apparso nelle storie pubblicate su Instagram da alcuni amici di Victoria e dalla stessa De Angelis.

Sorridenti, spensierati e felici, Victoria, Thomas ed Ethan si stanno godendo qualche giorno di riposo dopo gli ultimi concerti che li hanno visti conquistare anche la loro Roma con il concerto del Circo Massimo. Circondati dagli amici di sempre, si stanno rilassando e godendo la bellezza dei loro vent’anni in quel di Ibiza.

Con loro manca solo Damiano David che è tornato a Roma per trascorrere qualche giorno con la fidanzata Giorgia Soleri, impegnata nella promozione del suo libro di poesie “La signorina nessuno”. Pochi giorni di stop, dunque, per i Maneskin che torneranno sul palco il 23 luglio in quel di Istanbul per poi continuare il loro tour nei maggiori festival internazionali.