Cosa fai quando ti spunta un brufolo? La risposta svela chi sei veramente

Il test del brufolo non è qui per valutare che tipo di acne tu abbia ma che tipo di persona sei a seconda di come la tratti. Pronta a scoprirlo?

Ovviamente doveva succedere poco prima di uscire per quell’appuntamento o di fare le foto per la laurea.

Un brufolo, delle dimensioni di una mongolfiera ancora più ovviamente, ti è spuntato sul volto, proprio sul naso.

Il nostro test della personalità di oggi parte dalla situazione più drammatica che ci sia per chiederti: che cosa fai a questo punto?

Test del brufolo: scopri chi sei a seconda di come lo tratti

Sappiamo che molte di voi, a leggere il titolo di questo test, potrebbero aver pensato “Brr, che orrore!”.

La realtà dei fatti è che tutti, da Beyoncé alla signora Pina che vive sul pianerottolo accanto al tuo, abbiamo avuto a che fare con dei brufoli.

Ovviamente sempre nel momento prima di un evento importante o di scattare una di quelle foto che poi andranno incorniciate!

Per il nostro test della personalità di oggi, quindi, ti chiediamo di dirci come reagisci quando ti capita di avere un brufolo poco prima di un evento importante.

Scegli tra una delle quattro opzioni qui sopra e scopri che persona sei grazie al test del brufolo!

usi immediatamente una pimple patch : per quanto ti riguarda, l’unico metodo migliore per affrontare la situazione è quello di lasciar agire “un esperto”.

Metti il tuo “cerotto” contro i brufoli, annulli i tuoi impegni e vai a dormire: domani andrà tutto per il meglio!

Sei una persona calma e posata, capace di prendere decisioni ponderate senza farsi prendere dall’ansia e dall’agitazione. Di certo non sei avventurosa e non ti sorprendi mai (né, mai, sorprendi gli altri).

Per te, però, è più importante fare scelte sagge che vivere la vita al massimo, raggiungendo tutti i tuoi limiti!

Diciamo che sei una persona assolutamente impulsiva, che non smette mai di prendere decisioni (anche sbagliate ma non sempre) una dopo l’altra.

Sei certamente una persona gentile, dolce, capace e piena di qualità ma, spesso, lasci che sia l’ansia a parlare per te. Ecco, quindi, che ti trovi spesso ad avere a che fare con soluzioni a metà, scelte che andavano fatte prima oppure, semplicemente, risultati mediocri anche se le tue scelte erano ottime.

Devi assolutamente imparare un poco di tempismo: che ne dici, potrebbe valerne la pena?

Le tue amiche non ce la faranno più ad ascoltarti dopo l’ennesima situazione andata a finire in tragedia e dopo ore di consigli non ascoltati!

Ehi, non vogliamo offenderti. Sappiamo che sei una persona testarda ma sei anche coraggiosa, capace di buttarti avanti in ogni situazione, priva del senso del pericolo e pronta ad affrontare qualsiasi cosa. Più spesso di quanto non ti piaccia ricordare, però, finisci per essere ferita dalle tue stesse azioni. Lascia che siano anche gli altri ad agire e non prendere tutto di petto!

Se vuoi sentirti dire qualcosa di carino, abbiamo qui il test della caratteristica migliore da farti provare: non vuoi scoprire quale sia la tua?

Capiamoci: hai tutto il diritto di disperarti in una situazione così però il test del brufolo ci dice che, nella vita, sei una persona che ama disperarsi più del resto.

Trovare soluzioni non fa per te. A te piace lamentarti, essere compatita e trasformare ogni situazione in un vero e proprio dramma, con te protagonista ovviamente!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.