Test abito di Jeans | Gli altri ti considerano più romantica o più sfacciata?

Il test dell’abito di jeans ci fornirà un punto di vista privilegiato sulla tua personalità e ci mostrerà come ti vedono le altre persone.

Non sempre siamo consapevoli di come gli altri ci percepiscono. Nella maggior parte dei casi, infatti, ci comportiamo secondo il nostro istinto e le nostre idee senza preoccuparci di cosa gli altri pensino di noi.

Se questo modo di fare è molto adulto e indica un carattere forte e indipendente, è anche importante avere un’idea chiara dell’idea che gli altri hanno di noi.

Il motivo è semplice: purtroppo il giudizio degli altri può danneggiarci o favorirci, può aiutarci a uscire da determinate situazioni spiacevoli o, al contrario, può ficcarci in qualche brutto guaio.

Per questo motivo, anche se assecondare sempre gli altri è una pessima idea, è sempre bene essere consapevoli del giudizio che le altre persone hanno di noi.

Con questo test ti aiuteremo ad avere una visione più chiara dell’immagine che proietti all’esterno, così potrai mantenerla o correggerla a seconda delle tue necessità.

Test dell’Abito di Jeans

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare attentamente gli abiti di jeans che ti proponiamo e scegliere il tuo preferito. Quale ti piacerebbe tantissimo indossare?

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Abito con fiocco e gonna con balza

Questo abito è caratterizzato da spalline sottili e da una scollatura a cuore sottolineata da un grosso fiocco sotto al seno. La parte inferiore invece è una campanella decorata da una balza che rende più romantico il look finale.

Questo modello di abito di jeans è la perfetta combinazione tra malizia e romanticismo. I dettagli sexy sono stemperati da altri elementi quasi infantili per creare un insieme unico e originale.

Se hai scelto questo abito significa che sei una persona dal carattere complesso, che non ha ancora definito completamente la propria personalità. Sei allo stesso tempo un po’ bambina e un po’ adulta.

Sai utilizzare perfettamente tutte le tue armi di seduzione come il viso innocente e la sensualità di una vera donna. Per questo motivo gli uomini tendono a considerarti affascinante e irresistibile, mentre alcune donne potrebbero pensare di te che sei un po’ smorfiosa e che tendi ad approfittare del tuo successo con gli uomini.

2 – Abito con maniche a sbuffo

Quest’abito è caratterizzato da una linea semplicissima e da un modello senza tempo. Le maniche a sbuffo sembrano richiamare a una moda senza tempo, legata alle fantasie e all’immaginario di quando eravamo bambine e speravamo di diventare principesse.

Se hai scelto questo abito significa che sei una persona dal carattere innocente e sognatore. Ami circondarti di persone buone e positive, sei in grado di vedere sempre il bello e il buono in tutte le cose. Non sopporti le persone egoiste, quelle che cercano di attirare costantemente l’attenzione e in generale chi cerca di approfittarsi degli altri.

Per queste tue caratteristiche le persone che ti conoscono tendono spesso a vederti come un’ingenua, come una persona troppo legata ai suoi ideali per vivere bene nel mondo attuale. È davvero così?

3 – Abito aderente blu scuro

Quest’abito è il più sexy tra quelli che abbiamo proposto. Si tratta di un modello semplicissimo e senza troppi fronzoli. L’unico motivo decorativo è costituito dai bottoni metallici che percorrono la chiusura anteriore.

Nonostante la sua semplicità, però, quest’abito attira l’attenzione per il modo in cui fascia le curve e le rende perfettamente visibili.

Se hai scelto quest’abito significa che sei una persona dal carattere definito e deciso. Sai benissimo chi sei e non hai bisogno di nasconderlo. Credi molto in te stessa, anche se conosci molto bene i tuoi limiti e i tuoi difetti. Sai però che quando ti impegni in quello che vuoi riesci sempre a ottenerlo lavorando duro.

Chi ti conosce tende a vederti come una persona fin troppo rigida, interessata unicamente al raggiungimento dei propri scopi e che impegna tutte le proprie energie solo sulle (poche) cose che le interessano davvero.

Addirittura puoi essere vista come una donna spietata ed egoista, ma la verità è che semplicemente ti comporti come un uomo di successo e probabilmente questo dà fastidio a qualcuno.

4 – Abito a campanella con cuciture visibili

Quest’abito ha un bustino aderente e sagomato e una gonna svasata. Si tratta di un modello dall’apparenza semplice e modesta ma che, in realtà è uno dei più originali tra quelli proposti.

A renderlo unico sono infatti le impunture visibili e realizzate con un colore a contrasto che sagomano l’abito e sottolineano con grande precisione tutte le forme del corpo.

Se hai scelto quest’abito sei una persona mite e dal carattere semplice. Ti piace andare d’accordo con tutti e odi i contrasti. Anche se apparentemente questo fa di te una persona senza troppa spina dorsale, la verità è tutt’altra. Hai un carattere molto forte e definito, ma preferisci impegnare le tue energie solo nelle cose per cui vale davvero la pena lottare.

Le persone che ti frequentano ti vedono spesso come una persona troppo semplice e ingenua, ma finiscono per scontrarsi con il tuo carattere d’acciaio non appena tentano di criticarti o di metterti i bastoni tra le ruote.