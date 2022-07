Questi segni zodiacali sono sempre distanti dagli altri: attenta!

I segni zodiacali più alienati dal mondo sono quelle persone che proprio non hanno tempo per la vita sulla Terra: tu sei tra loro per caso?

No, tranquilli, non sono arrivati gli alieni veri e propri!

I segni zodiacali di cui parliamo oggi hanno residenza sulla Terra e, spesso, anche nel cuore di tantissime persone che soffrono molto vicino a loro.

Parliamo, ovviamente, di tutte quelle persone che non possono fare a meno di essere veramente “distanti” dagli altri. Non è che ci sei anche tu tra loro?

I segni zodiacali più alienati dal mondo: sei nella classifica di oggi?

Ci sono delle persone che, non importa quanto ci sforziamo, non riusciremo mai a raggiungere.

No, non parliamo delle forme di vita che popolano (o potrebbero popolare) gli altri pianeti ma semplicemente dei segni zodiacali più alienati da tutto e da tutti.

Ti sei mai sentito escluso dagli altri, incapace di avvicinarti a loro?

Bene, pensa che per i segni zodiacali più alienati di tutto l’oroscopo questa è la normalità di tutti i giorni.

Non si tratta tanto di escluderli a priori ma proprio di avere a che fare con persone che non riescono ad inserirsi in società.

Sono “strani“, differenti, sempre fuori luogo o percepiti così: insomma, è difficile avere a che fare e loro trovano difficilissimo avere a che fare con gli altri.

Pronto a scoprire di chi parliamo?

Toro: quinto posto

Avere a che fare con i nati sotto il segno del Toro può essere veramente complicato.

I Toro si sentono sempre incompresi e incapaci di stabilire un rapporto con gli altri: non stentiamo a credere che siano anche nella classifica dei segni zodiacali più permalosi di tutto l’oroscopo!

Per i Toro il rapporto con gli altri è virtualmente impossibile: ecco perché hanno sempre questa smania di spiegarsi!

Scorpione: quarto posto

Ma come? Gli Scorpione sarebbero nella classifica dei segni zodiacali più alienati di tutto l’oroscopo? Ma non sono dei leader, sempre al primo posto quando si parla di risultati e lavoro di squadra?

Certo, gli Scorpione hanno delle ottime capacità ma questo non vuol dire che non si sentano sempre distaccati da tutto e da tutti! Per gli Scorpione, infatti, è veramente difficile entrare in contatto con gli altri! Sono sempre stressati, sul punto di rottura, paurosi di tutto e tutti. Fate attenzione con loro, gli Scorpione hanno bisogno di estrema dolcezza!

Leone: terzo posto

Mettiamo i Leone al terzo posto della nostra classifica dei segni zodiacali più alienati dell’oroscopo per un motivo ed un motivo soltanto.

I Leone vogliono essere nella classifica di oggi! O meglio, vogliono essere alienati!

Da quando sono piccoli, infatti, i Leone cercano di essere diversi dagli altri: a forza di tentativi, quindi, prima o poi i Leone diventano “strani”.

Poco male, però. Per i Leone essere “strani” è il modo migliore per essere sempre sotto gli occhi di tutti quanti!

Pesci: secondo posto

Come potevamo non inserire i Pesci nella classifica dei segni zodiacali più alienati di tutto l’oroscopo?

Cari Pesci, sapete benissimo di essere innocenti (così innocenti da essere anche nella classifica dei segni zodiacali più innocenti di tutto l’oroscopo).

Talmente innocenti che non potevate far altro che essere anche un poco alienati: vi sembra non capire perché gli altri si comportano come si comportano e di essere un po’ più indietro rispetto a tutto.

Ma perché? Semplice: voi Pesci

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più alienati dell’oroscopo

Al primo posto della classifica di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno della Bilancia.

Care Bilancia, è proprio vero, questa è la risposta a tutti i tuoi problemi: se non te ne sei resa conto è proprio che l’alienazione è il tuo piano quotidiano!

Ti sembra di essere sempre lontana da tutto e da tutti: cara Bilancia non è per forza colpa tua o un problema se non la pensi come tutti gli altri o se non fai quello che fanno loro!

Devi solo smetterla di forzarti in degli schemi che non ti competono. Gli altri possono vedere la tua falsità quando cerchi di farti andare bene cose che non ti piacciono e, possiamo assicurartelo cara Bilancia, non capiscono proprio perché tu fai così.

Invitali sul tuo pianeta e mostragli come fai tu le cose!